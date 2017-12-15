Medaglie d'oro e semifinale mondiale: l'ASD Olympus di Sant'Eufemia d'Aspromonte è tra i premiati al primo Coni Sport Awards del Teatro Cilea

Si è svolta nella giornata di ieri la prima edizione del Coni Sport Awards al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

L’evento ha visto protagonisti tutti i migliori atleti reggini che si sono contraddistinti nelle competizioni nazionali ed internazionali nella propria specialità sportiva.

I risultati ai Campionati Italiani di danza sportiva

In particolare, per la Federazione Italiana Danza Sportiva si sono contraddistinti gli atleti dell’ ASD OLYMPUS, con sede in Sant’Eufemia d’Aspromonte, che hanno portato a casa, durante gli scorsi Campionati Italiani di Categoria che si sono svolti nel mese di Luglio a Rimini, ben 2 medaglie d’oro, un argento ed un Bronzo rispettivamente dagli atleti della 8/9 anni B2 Melita Pinneri & Francesco Cavicchini e dagli atleti della 12/13 anni B2 Adele Gioffrè e Domenico Cutrì; non meno importante è il 5^ posto in finale conquistato dagli atleti della 10/11 anni B3 Chiara Cutrì & Francesco Cutrì; hanno partecipato a tale evento anche le coppie di atleti Antonio Luppino & Greta Gioffrè, Davide Legato & Nicole Cavicchini, Andrea Leonello & Giada Petris, che, pur non avendo raggiunto le fasi finali, con tenacia ed impegno sono riusciti a passare alcuni turni di eliminazione.

Ad esser premiati sono stati anche i Tecnici competitori dell’Asa Eufemiese che si sono contraddistinti al Campionato del Mondo Professionisti 10 Balli che si è svolto lo scorso 7 Ottobre a Marsiglia in Francia, riuscendo a disputare la semifinale e rientrando, quindi, tra le migliori 12 coppie al mondo.

Il bilancio dell’anno per l’Olympus

Chiude l’anno in maniera eccelsa, quindi, l’ASD OLYMPUS che nel corso del primo Coni Sport Awards, tra tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria, ha ottenuto i migliori riconoscimenti a livello Nazionale ed Internazionale per le Danze Standard e Latino Americane.