L’Asd Reggina UIC presenta la nuova stagione. Tantissimi i titoli conquistati

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD “REGGINA UIC”), si pregia di invitare gli Organi di Informazione, le Istituzioni tutte, le sezioni UICI e il Consiglio Regionale della Calabria a partecipare alla CONFERENZA STAMPA che si svolgerà giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 11:00, presso la Sede Amministrativa dell’ATAM, sita in Largo Botteghelle Reggio Calabria.

Nell’occasione sarà illustrata l’attività programmatica dell’Associazione Sportiva dilettantistica “REGGINA UIC” (Associazione Sportiva delle persone non vedenti), per l’anno 2025-2026.

Sottolineiamo che detta Associazione sportiva, è stata fondata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Reggio Calabria, al fine di promuovere, diffondere e propagandare l’attività sportiva fra le persone non vedenti ed ipovedenti. Opera in città da ben 37 anni come ulteriore strumento di integrazione delle persone cieche, ed è affiliata dal 1995, alla FISPIC/CIP (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi).

Durante il suo percorso sportivo l’Associazione ha conquistato diversi titoli fra i quali citiamo quelli di: Campioni d’Italia, Coppa Italia e Supercoppa Italia nelle discipline Torball e Goalball; pratica anche la disciplina dello showdown con un buon numero di atleti.