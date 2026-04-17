Reggio, a palazzo San Giorgio ‘Le quattro stagioni di Vivaldi’

Si è tenuto domenica 12 aprile a Reggio Calabria, nella Galleria di Palazzo San Giorgio, il concerto dedicato a Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, prodotto dall’Accademia Senocrito. L’evento rientra nel programma della rassegna culturale La Primavera della Bellezza – giunta alla terza edizione – Festival delle Arti nella stagione del risveglio, ideato ed organizzato da A.I.P.A.R.C. nazionale, che anima la città con un calendario di iniziative artistiche e musicali, coinvolgendo alcuni dei luoghi più identitari della città.

Il concerto a Palazzo San Giorgio nella rassegna “La Primavera della bellezza”

Grande consenso del pubblico per l’interpretazione della talentuosa solista al violino Chiara Condò, accompagnata dalla Catania Philharmonic Orchestra, al clavicembalo il Maestro Letizia Sansalone. Ogni stagione è stata introdotta dai sonetti scritti da Vivaldi e a cui si ispirò per la composizione dei quattro concerti solistici per violino, declamati e commentati dall’attrice Teresa Timpano.

Un dialogo tra suono e parola che ha accompagnato l’ascolto, offrendo al pubblico una chiave di lettura più immediata e suggestiva dell’opera. I testi poetici, infatti, hanno restituito le immagini e le atmosfere delle stagioni, mentre l’interpretazione attoriale ha contribuito a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza. Il risultato è stato un percorso artistico capace di ampliare la dimensione musicale, trasformando il concerto in un racconto vivo.

Accademia Senocrito e valorizzazione culturale del territorio

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di valorizzazione culturale per il territorio, confermando l’impegno dell’Accademia Senocrito nella promozione della musica classica, attraverso iniziative di alto livello che coinvolgono giovani talenti e professionisti affermati.