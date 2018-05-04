Il 5 maggio, Giornata Internazionale dell'Ostetrica, a Reggio due eventi su primo soccorso e rianimazione per gestanti e lattanti

In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che si terrà il 05 maggio 2018, il Consiglio Direttivo, dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Reggio Calabria, presieduto dalla dott.ssa Vincenza Miceli in collaborazione con l’Associazione Culturale HELP di Reggio Calabria ha organizzato due eventi dal titolo “mentre aspetti, salvagli la vita”.

Inseriti nel tema scelto per il 2018 “Ostetriche in prima linea con un’assistenza di qualità” si terranno, il primo alle ore 10:00 nella Sede dell’Ordine (presso l’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria) sita in via S.Anna II° Tronco Spirito Santo – Reggio Calabria e tratterà delle “nozioni di primo soccorso con particolare attenzione alla donna in gravidanza ed al lattante” è dedicato alle Ostetriche ed alla loro formazione sempre al servizio della comunità.

Il secondo, alle ore 16:00 nella centralissima Piazza San Giorgio, sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria riguarderà un “BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION (BLSD) dimostrativo nella donna in gravidanza e nel lattante.”

Il BSLD è il supporto delle funzioni vitali di base e l’impiego di defibrillatore semiautomatico. Il supporto di tali funzioni avviene attraverso l’RCP, la rianimazione cardio-polmonare, composta dalle compressioni toraciche atte a mantenere il circolo riproducendo la funzione di pompa cardiaca, e le insufflazioni, per fornire ossigeno ai polmoni.

E’ aperto a tutti i cittadini che vogliono assistere e che invitiamo a partecipare in modo numeroso indossando una maglietta rossa per sostenere la Giornata.