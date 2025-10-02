L’Aspromonte Geopark ancora protagonista in Tv al ‘Sentiero dell’inglese’

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il suo Geoparco UNESCO continuano ad essere protagonisti delle trasmissioni televisive nazionali di genere ambientale, culturale e naturalistico

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il suo Geoparco UNESCO continuano ad essere protagonisti delle trasmissioni televisive nazionali di genere ambientale, culturale e naturalistico. Dopo la visita della troupe della trasmissione Rai Linea Verde, il territorio dell’Aspromonte Geopark ha ispirato anche gli autori della rubrica bella Italia, spazio all’interno del programma E-Planet di Italia Uno, dedicato alla valorizzazione dei borghi più belli.

Domenica 5 ottobre alle 14:00 si potranno ammirare i luoghi del geoparco che la troupe di Mediaset ha visitato e raccontato.

Il Sentiero dell’Inglese e il cuore della Calabria Greca

In primo piano vi è il Sentiero dell’Inglese, un affascinante percorso attraverso un territorio dal fascino antico, tra incantevoli villaggi grecofoni, maestosi uliveti secolari e vivaci corsi d’acqua. Il cammino nasce prendendo spunto dal diario del viaggiatore inglese dell’800, Edward Lear, che percorse a piedi la Calabria greca tra luglio e settembre del 1847.

I giornalisti e i video operatori di Mediaset sono entrati nella vera essenza della Calabria Greca, accogliente e gioiosa con le sue storie e tradizioni. Sono partiti da Pentedattilo per poi sostare alla fiumara dell’Amendolea, per illustrare le caratteristiche del corso d’acqua che percorre un’ampia zona del Parco dell’Aspromonte e del suo Geoparco Unesco. Il percorso si conclude a Bova dove ci si immerge nella cultura greco calabra e nel borgo in particolare.

Il Commissario straordinario dell’Ente Parco, Renato Carullo, esprime grande soddisfazione per l’interesse dimostrato dai media nazionali per il territorio del Geoparco UNESCO dell’Aspromonte, assicurando di voler continuare a perseguire queste azioni di valorizzazione e di promozione al fine di far conoscere questo straordinario territorio al maggior numero di utenti possibili