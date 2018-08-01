Dal 3 ottobre ripartono le lezioni tra tarantella calabrese, pizzica pugliese e tammurriata, con la direzione artistica di Giovanna Scarfò

Riparte dal 3 ottobre il corso Tarantelle del Sud, un viaggio tra i balli tradizionali: dalla tarantella Calabrese , alla spettacolare Pizzica Pugliese, fino ad arrivare in Campania con le splendide rappresentazioni della Tammurriata.

La direzione artistica sarà affidata, come sempre, alla bravissima Giovanna Scarfò, abile comandante di questo viaggio itinerante tra i balli delle nostre tradizioni.

A lei si deve il successo del Corso, alla sua bravura nel far recepire in pratica i movimenti del corpo.

I grandi valori di spirito di gruppo ed aggregazione che la nostra Giovanna ha saputo trasmettere in questi anni, hanno fatto nascere tante amicizie presso la sede di Santa Caterina, quello stesso spirito proprio che anima l’Associazione Incontriamoci Sempre, da sempre impegnata socialmente per arginare il fenomeno sociale della solitudine e dell’emarginazione.

Fonte: Direttivo Associazione Incontriamoci Sempre