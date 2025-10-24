Reggio, il Pd cittadino guarda al futuro: ‘Subito al lavoro per un nuovo progetto di centrosinistra’

"Reggio ha bisogno di una politica che ascolti e proponga, che sappia unire e dare prospettiva. Il Pd è pronto a fare la sua parte" così la segretaria Valeria Bonforte

Si è svolta ieri pomeriggio, nella sede di via Filippini, l’assemblea cittadina del Partito Democratico di Reggio Calabria, convocata dalla segretaria Valeria Bonforte per un confronto aperto sull’analisi del voto regionale e sulle prospettive politiche della città.

Alla riunione hanno preso parte gli amministratori comunali, assessori e consiglieri, il capogruppo del Pd a Palazzo San Giorgio e il segretario metropolitano Giuseppe Panetta.

La relazione della segretaria Valeria Bonforte

Nella sua relazione introduttiva, la segretaria Bonforte ha illustrato l’andamento del voto, sottolineando che il Partito Democratico, con oltre il 15% dei consensi, si conferma la forza centrale del centrosinistra a Reggio Calabria, mantenendo un radicamento solido e una presenza organizzata in tutti i quartieri della città. L’aumento dell’affluenza rispetto alle precedenti elezioni è stato interpretato come un segnale positivo di partecipazione, che il Pd intende valorizzare proseguendo nel lavoro di ascolto e di presenza nei territori.

“Il risultato del Pd dimostra che, anche in un quadro difficile, la nostra comunità politica tiene e continua a rappresentare un punto di riferimento per chi crede in una visione progressista della città – ha evidenziato

Bonforte -. Ora serve un passo in avanti collettivo, per rilanciare la nostra azione, aprirci al confronto e costruire insieme un nuovo progetto per Reggio”.

Durante il dibattito è stata condivisa la necessità di avviare fin da subito un percorso unitario in vista delle prossime elezioni comunali, fondato su ascolto, partecipazione e coesione del centrosinistra. È stata inoltre proposta la costituzione di gruppi di lavoro tematici con amministratori e consiglieri comunali per elaborare un bilancio dell’attività amministrativa a guida Pd e definire le linee programmatiche per il futuro.

Le iniziative approvate e i prossimi passi

Tra le iniziative approvate, la convocazione di una Conferenza programmatica cittadina per illustrare i risultati raggiunti dall’amministrazione e i progetti in corso, insieme a un piano di rafforzamento territoriale dei circoli e delle delegazioni e circoscrizioni, per rendere il partito ancora più vicino ai cittadini.

