Assistenti educativi, la giunta comunale finanzia l’avvio per il nuovo anno scolastico
La giunta Falcomatà finanzia il servizio per gli alunni disabili: 336 studenti assistiti, contro i 277 dello scorso anno, con 1,3 milioni di euro stanziati
05 Settembre 2018 - 14:23 | di Pasquale Romano
Su proposta dell’assessore alle politiche sociali Lucia Anita Nucera l’esecutivo guidato dal sindaco Falcomatà ha deliberato l’avvio e il finanziamento del servizio di assistenza educativa per l’integrazione scolastica degli alunni disabili per il corrente anno scolastico 2018/19 ormai alle porte.
“Anche quest’anno – afferma l’assessore Nucera – al suono della campanella gli studenti disabili saranno accompagnati dagli assistenti educativi pronti a supportarli già dal primo giorno di scuola”
Crescono i numeri del servizio per il Comune di Reggio Calabria.
Gli alunni assistiti salgono da 277 a 336
Si è registrato infatti un aumento degli alunni aventi diritto a beneficiare dell’assistenza: dai 277 dello scorso anno agli attuali 336, così come cresce l’impegno di spesa.
La giunta ha stanziato 1milione e 300mila euro per coprire il servizio di assistenza rivolto agli alunni con handicap fisici e sensoriali che si estende alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, nel rispetto della continuità didattica e del coinvolgimento della famiglia.
“Nonostante le difficoltà legate al reperimento dei fondi non si abbassa l’attenzione dell’amministrazione comunale e del sindaco Falcomatà nei confronti degli studenti disabili e delle loro famiglie”- dichiara l’assessore Lucia Nucera.
Il servizio dal 2015 e le short list degli assistenti
Il servizio conferma le modalità avviate già dal 2015 con la deliberazione di giunta che fissava gli indirizzi per l’attuazione per tramite del protocollo concluso con i dirigenti scolastici che attingeranno alle short list comunali di assistenti.
L’assessore Lucia Nucera ricorda che è aperta fino al 7 settembre la possibilità di iscriversi alle short list comunali da parte di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti consultabili sul sito www.reggiocal.it
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