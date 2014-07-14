Associazione “Libera”: prosegue la campagna “Il Ricordo lascia il segno” in memoria degli agenti Macheda e Marino

L’associazione Libera presso il coordinamento territoriale di Reggio Calabria prosegue con la campagna “Il Ricordo lascia il segno”per l’ilintitolazione del Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria agli agenti Giuseppe Macheda e Giuseppe Marino, uccisi a Reggio Calabria nell’espletamento del loro dovere, rispettivamente il 28 febbraio 1985 ed il 16 aprile 1993.Dopo il primo evento, svoltosi al Comando di Polizia Municipale, sono in programma diverse iniziative, che hanno il fine di sensibilizzare le coscienze e di valorizzare la storia di chi si è sacrificato per il bene comune.

Particolarmente significativo sarà l’evento, che si svolgerà il prossimo 16 luglio alle ore 18.30, in Piazza Castello (RC), divenuta già luogo di memoria in città con l’installazione di fiori. Nello specifico, verrà piantato un albero di alloro – simbolo di gloria – per rendere onore alla vita dei due vigili urbani, barbaramente uccisi per aver difeso i valori della legalità e del rispetto dell’ambiente. Proseguirà, nella stessa serata, la raccolta firme per richiedere l’adozione di delibera per l’intitolazione del Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria ai due agenti.

Il coordinamento di Libera invita la cittadinanza a prendere parte a questo evento, che contribuisce a restituire alla città la memoria collettiva delle sue vittime innocenti.