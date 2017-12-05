Un autobus speciale di Babbo Natale farà tappa nelle parrocchie di Reggio Calabria per portare doni ai bambini: ATAM e Comune lanciano l'iniziativa con l'Arcidiocesi

L’atmosfera natalizia porta in regalo alla città l’autobus di Babbo Natale!

Un bus speciale che farà tappa nelle parrocchie della città per un momento di festa per i più piccoli.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Reggio Calabria e da ATAM, grazie anche al prezioso supporto dell’Arcidiocesi Reggio Calabria – Bova Ufficio per le Comunicazioni Sociali e L’Avvenire di Calabria, che in occasione delle imminenti festività natalizia hanno ideato un’iniziativa per far felici i bambini e anche gli adulti.

Il BabboBus tra le parrocchie della città

Il “BabboBus” farà sosta nelle piazze delle parrocchie cittadine per regalare un momento di festa a tutti i bambini e, soprattutto, per donare un piccolo regalo ai bimbi le cui famiglie non riescono ad acquistarli, per poter donare loro un sorriso e vedere la gioia nei loro sguardi.

“L’iniziativa è aperta a chiunque (soggetti privati, aziende, associazioni, enti, esercizi commerciali, scuole, etc…) voglia allietare il Natale dei bambini bisognosi donando uno più regali (nuovi o usati in ottime condizioni).

“Il nostro obiettivo – commentano il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, l’Assessore ai Trasporti del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Marino e l’Amministratore Unico di ATAM, Francesco Perrelli, – oltre a coinvolgere i bambini facendogli vivere la magia del Natale, è quello di riuscire a donare un sorriso a quelli meno fortunati.

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Come aderire e come donare

Sostenere l’iniziativa è molto semplice, basta seguire le indicazioni qui di seguito riportate.

– Le parrocchie che intendono aderire all’iniziativa, ospitando una tappa del Babbo Bus, dovranno inviare una mail a customer@atam-rc.it entro l’ 11.12.2017*

*Il numero di prenotazioni accettate sarà correlato alle donazioni pervenute. In caso l’ubicazione della parrocchia (che dovrà rientrare nell’area tra Lazzaro e Catona) non sia raggiungibile dal BabboBus verrà concordata altra location.

– Chiunque (singoli soggetti, aziende, associazioni, enti, esercizi commerciali, scuole, etc…) voglia allietare il Natale dei bambini bisognosi potrà donare uno o più regali*,che verranno consegnati direttamente da “Babbo Bus”,entro il 15.12.2017 c/o il Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle (lun- ven 8:30-12:30 e mar e gio anche dalle 15:00 alle 17:00).

*i doni dovranno essere, preferibilmente nuovi e/o usati in ottime condizioni.

– Se vuoi donare, invece, il tuo tempo per regalare un pomeriggio di festa ai i più piccoli, con un momento di animazione all’interno del bus e/o in piazza, scrivi una mail a customer@atam-rc.it entro l’11.12.2017.