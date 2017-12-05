ATAM, al via l’iniziativa ‘Babbo Natale arriva in bus’
Un autobus speciale di Babbo Natale farà tappa nelle parrocchie di Reggio Calabria per portare doni ai bambini: ATAM e Comune lanciano l'iniziativa con l'Arcidiocesi
05 Dicembre 2017 - 14:00 | di Eva Curatola
L’atmosfera natalizia porta in regalo alla città l’autobus di Babbo Natale!
Un bus speciale che farà tappa nelle parrocchie della città per un momento di festa per i più piccoli.
Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Reggio Calabria e da ATAM, grazie anche al prezioso supporto dell’Arcidiocesi Reggio Calabria – Bova Ufficio per le Comunicazioni Sociali e L’Avvenire di Calabria, che in occasione delle imminenti festività natalizia hanno ideato un’iniziativa per far felici i bambini e anche gli adulti.
Il BabboBus tra le parrocchie della città
Il “BabboBus” farà sosta nelle piazze delle parrocchie cittadine per regalare un momento di festa a tutti i bambini e, soprattutto, per donare un piccolo regalo ai bimbi le cui famiglie non riescono ad acquistarli, per poter donare loro un sorriso e vedere la gioia nei loro sguardi.
“L’iniziativa è aperta a chiunque (soggetti privati, aziende, associazioni, enti, esercizi commerciali, scuole, etc…) voglia allietare il Natale dei bambini bisognosi donando uno più regali (nuovi o usati in ottime condizioni).
“Il nostro obiettivo – commentano il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, l’Assessore ai Trasporti del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Marino e l’Amministratore Unico di ATAM, Francesco Perrelli, – oltre a coinvolgere i bambini facendogli vivere la magia del Natale, è quello di riuscire a donare un sorriso a quelli meno fortunati.
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Come aderire e come donare
Sostenere l’iniziativa è molto semplice, basta seguire le indicazioni qui di seguito riportate.
– Le parrocchie che intendono aderire all’iniziativa, ospitando una tappa del Babbo Bus, dovranno inviare una mail a customer@atam-rc.it entro l’ 11.12.2017*
*Il numero di prenotazioni accettate sarà correlato alle donazioni pervenute. In caso l’ubicazione della parrocchia (che dovrà rientrare nell’area tra Lazzaro e Catona) non sia raggiungibile dal BabboBus verrà concordata altra location.
– Chiunque (singoli soggetti, aziende, associazioni, enti, esercizi commerciali, scuole, etc…) voglia allietare il Natale dei bambini bisognosi potrà donare uno o più regali*,che verranno consegnati direttamente da “Babbo Bus”,entro il 15.12.2017 c/o il Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle (lun- ven 8:30-12:30 e mar e gio anche dalle 15:00 alle 17:00).
*i doni dovranno essere, preferibilmente nuovi e/o usati in ottime condizioni.
– Se vuoi donare, invece, il tuo tempo per regalare un pomeriggio di festa ai i più piccoli, con un momento di animazione all’interno del bus e/o in piazza, scrivi una mail a customer@atam-rc.it entro l’11.12.2017.
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