ATAM introduce l’ abbonamento a tariffa ridotta per le famiglie numerose
Dal 1° gennaio 2017 sconto del 10% sull'abbonamento mensile urbano per i nuclei con tre figli a carico e ISEE fino a 8.000 euro annui
29 Dicembre 2016 - 10:24 | di Redazione
Con l’intento di favorire gli spostamenti in città con i mezzi pubblici ATAM introduce, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n° 378 del 13.12.2014, l’ abbonamento mensile urbano a tariffa ridotta destinato ai nuclei familiari numerosi.
Dal 1° gennaio 2017, infatti, tutti i nuclei familiari, con tre figli a carico e con un ISEE non superiore agli 8.000€ annui, potranno acquistare suddetto abbonamento con una riduzione del 10%.
“Questa tipologia di abbonamento ridotto – sottolinea l’ Amministratore Unico di ATAM – è stato pensato per incentivare l’uso del bus da parte delle famiglie non solo per andare a scuola e/o lavoro ma anche per spostarsi in città per le loro attività sportive e il tempo libero. Credo fortemente che un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici da parte delle famiglie contribuisca a incentivare un minor utilizzo delle auto private per i brevi spostamenti cittadini e a ridurre così il traffico cittadino soprattutto nelle ore di punta.
Abbiamo inoltre cercato, con questa nuova tipologia di abbonamento, di porre una particolare attenzione alle famiglie con redditi bassi e con più figli che vanno a scuola così da muoversi in città liberamente e ad un costo più contenuto.”
Dove si acquista l’abbonamento
L’ abbonamento potrà essere acquistato presso gli uffici del Front Office del Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il mercoledì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
Ai fini del rilascio dell’ abbonamento gli interessati dovranno presentare lo stato di famiglia, il modello ISEE relativo all’ anno 2015 ed il modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto (dal genitore/tutore nel caso in cui il richiedente sia minorenne) scaricabile dal sito web www.atam.rc.it nella sezione “News” e nei prossimi giorni anche nell’ area “Le linee – Titoli di Viaggio” o ritirabile presso il suddetto ufficio.
Informazioni e contatti
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail a frontoffice@atam-rc.it, consultare l’ account ufficiale Facebook (ATAM SpA), quello Instagram (@atam_informa) o in alternativa seguirci su Twitter (@atam_informa).
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