Con l’intento di favorire gli spostamenti in città con i mezzi pubblici ATAM introduce, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n° 378 del 13.12.2014, l’ abbonamento mensile urbano a tariffa ridotta destinato ai nuclei familiari numerosi.

Dal 1° gennaio 2017, infatti, tutti i nuclei familiari, con tre figli a carico e con un ISEE non superiore agli 8.000€ annui, potranno acquistare suddetto abbonamento con una riduzione del 10%.

“Questa tipologia di abbonamento ridotto – sottolinea l’ Amministratore Unico di ATAM – è stato pensato per incentivare l’uso del bus da parte delle famiglie non solo per andare a scuola e/o lavoro ma anche per spostarsi in città per le loro attività sportive e il tempo libero. Credo fortemente che un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici da parte delle famiglie contribuisca a incentivare un minor utilizzo delle auto private per i brevi spostamenti cittadini e a ridurre così il traffico cittadino soprattutto nelle ore di punta.

Abbiamo inoltre cercato, con questa nuova tipologia di abbonamento, di porre una particolare attenzione alle famiglie con redditi bassi e con più figli che vanno a scuola così da muoversi in città liberamente e ad un costo più contenuto.”