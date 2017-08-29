Dal 1° settembre 2017 l’abbonamento annuale urbano di linea, dal costo di € 410,00, si attiverà dal momento dell’acquisto e avrà validità per i dodici mesi consecutivi. Quindi non più una durata connessa all’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

“Un’importante novità in casa ATAM – commenta l’Amministratore Unico, prof. Gatto – che garantisce più flessibilità e semplicità d’uso per i clienti che vorranno abbonarsi.

Novità che si affianca ad una campagna promozionale denominata “AZERO”, lanciata dall’azienda di trasporto pubblico reggina poche settimane fa. Iniziativa che consente ai clienti ATAM di pagare in comode rate gli abbonamenti di linea e di sosta.”

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l’ufficio Front Office di ATAM, sito presso il Terminal Bus di Largo Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ), scrivere una mail a frontoffice@atam-rc.it e consultare la pagina Facebook ufficiale @ATAM SpA.

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