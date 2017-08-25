L’Amministratore Unico di ATAM comunica che dal prossimo 30 agosto inizia la campagna abbonamenti studenti per l’Anno Scolastico 2017/2018 che prenderà il via in tutta la Calabria il 14 settembre.

L’abbonamento rivolto agli studenti, introdotto lo scorso anno con la Delibera di Giunta Regionale n° 367 del 29.09.2016, ha un costo di € 273,20, pagabili anche in comode rate mensili grazie alla promozione “AZERO” lanciata alcune settimane fa da ATAM SpA.

Ai fini del rilascio dell’abbonamento gli studenti dovranno presentare il certificato che attesti l’iscrizione per l’anno scolastico in corso rilasciato dall’istituto/liceo frequentato ed il modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto (dal genitore/tutore nel caso in cui lo studente sia minorenne) scaricabile dal sito web www.atam.rc.it nella sezione “Le linee – Titoli di Viaggio” o ritirabile presso l’ufficio Front Office di ATAM.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso suddetto ufficio, sito presso il Terminal Bus di Largo Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ), scrivere una mail a frontoffice@atam-rc.it e consultare la pagina Facebook ufficiale @ATAM SpA.