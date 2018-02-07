ATAM premia le coppie per San Valentino con un concorso speciale
Per San Valentino torna il concorso ATAM 'Viaggia in coppia, viaggia gratis': biglietti omaggio e sconti alle prime 100 coppie sui bus
07 Febbraio 2018 - 13:43 | di Eva Curatola
Torna, per il secondo anno consecutivo, il concorso “VIAGGIA in COPPIA, VIAGGIA GRATIS”, con cui ATAM vuole premiare le coppie di utenti che nel giorno di San Valentino viaggeranno insieme sui bus.
Quest’anno il concorso introduce delle novità, infatti le coppie di utenti che nella giornata del 14.02.2018 viaggeranno insieme sui bus ATAM, nell’intero territorio servito dall’ azienda, munite di regolare titolo di viaggio vidimato (cartaceo e/o acquistato tramite l’App ATAM-Trasporto Pubblico) dovranno presentarsi insieme all’ Ufficio Front Office del Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle, entro il 21.02.2018, e consegnare i biglietti (o mostrare nel proprio smartphone) di cui sopra.
Gli addetti, verificata la regolarità dei titoli, omaggeranno le prime 100 coppie di n°2 biglietti di pari valore. Le prime 100 coppie avranno, altresì, diritto ad uno sconto presso il Parco Caserta Sport Village e presso il Ristorante Fratelli la Bufala di Reggio Calabria.
I partecipanti potranno, anche, scattare una foto in coppia sui bus e postarla su instagram con l’hashtag #sanvalentinoATAM . Le 5 foto più belle selezionate da igers.calabria saranno premiate con un buono da spendere presso il negozio Itech Store di Reggio Calabria.
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