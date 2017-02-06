Atam RC: per San Valentino ‘viaggia in coppia, viaggia gratis’
Per una settimana, dal 14 al 21 febbraio, le coppie che viaggiano insieme su bus urbani ed extraurbani possono vincere il viaggio gratis
06 Febbraio 2017 - 13:16 | di Federica Geria
La festa degli innamorati si avvicina e Atam Reggio Calabria lancia il concorso “viaggia in coppia, viaggia gratis” allo scopo di incentivare l’uso del trasporto pubblico locale e migliorare la fidelizzazione degli utenti.
Il concorso, che ha validità per tutto il territorio urbano ed extraurbano servito da ATAM, è destinato a tutte le coppie che viaggeranno insieme il giorno di San Valentino sulle linee che coprono il suddetto territorio, muniti di titolo di viaggio regolarmente obliterato.
Questa speciale promozione sarà valida dal 14 al 21 febbraio 2017!
Info e regolamento: http://www.atam.rc.it/html/regolamento_sv17.html
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie