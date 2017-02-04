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A San Valentino… fai volare il tuo amore con l’Aero Club dello Stretto!

L'Aero Club dello Stretto dedica agli innamorati un'iniziativa originale per condividere la passione per il volo il giorno di San Valentino

04 Febbraio 2017 - 09:56 | di Vincenzo Comi

Iniziativa dell'Aero Club dello Stretto per San Valentino: volare in coppia

L’Aero Club dello Stretto, al fine di avvicinare quanta più gente possibile alla realtà dell’Aviazione Generale, ha deciso di continuare a volare e a far volare con questa simpatica iniziativa dedicata agli innamorati,
a coloro che vogliono condividere la passione per il volo con la persona che amano, o semplicemente regalare un’emozione unica con un’esperienza originale, eccezionale.

Per info e prenotazioni chiama il numero 340.2836108 o scrivi a info@aeroclubdellostretto.com

Immagine 'Calabria ti odio' di Cirillo, dalla libreria multimediale di CityNow

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