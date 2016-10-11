ATAM, tempo di abbonamenti agevolati per gli studenti

Un abbonamento urbano per gli studenti delle scuole superiori, utilizzabile nei giorni feriali: ecco costo, uffici e documenti richiesti

Dal prossimo 12 ottobre ATAM, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n° 367 del 29.09.2016, introduce l’ abbonamento scolastico.

“È una misura innovativa – afferma l’ Amministratore Unico di ATAM prof. Gatto – rivolta ai ragazzi per fargli capire che la nostra azienda, gli è vicina e li sostiene anche nel loro percorso scolastico. Una misura che segna un ulteriore impegno di sostenibilità ambientale di ATAM. Un aiuto non certo isolato, che si va ad aggiungere ad altre misure che l’azienda ha intenzione di intraprendere al fine di agevolare l’ accesso al trasporto pubblico locale”.

Costo e destinatari dell’abbonamento

Un abbonamento urbano destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, utilizzabile nei giorni feriali del periodo scolastico, il cui costo – determinato in base al piano tariffario regionale vigente – è pari ad € 273,20.

L’ abbonamento scolastico potrà essere acquistato presso gli uffici del Front Office del Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il mercoledì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00).

I documenti da presentare

Ai fini del rilascio dell’ abbonamento gli studenti dovranno presentare il certificato che attesti l’ iscrizione per l’ anno scolastico in corso rilasciato dall’ istituto/liceo frequentato ed il modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto (dal genitore/tutore nel caso in cui lo studente sia minorenne) scaricabile dal sito web www.atam.rc.it nella sezione “News” e nei prossimi giorni anche nell’ area “Le linee – Titoli di Viaggio” o ritirabile presso il suddetto ufficio.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail a frontoffice@atam-rc.it, consultare l’ account ufficiale Facebook (ATAM SpA), quello Instagram (@atam_informa) o in alternativa seguirci su Twitter (@atam_informa).