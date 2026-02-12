A. Palermo, Clemente: ‘Si parla solo di Reggina, Nissa e Savoia, ma…’

Intervenuto a “Pianeta Dilettanti“, il Ds dell’Athletic Palermo Giampiero Clemente parla del campionato. delle favorite, della sua squadra: “Stiamo andando oltre le aspettative. Noi in rosa abbiamo calciatori di grande esperienza come Mazzotta, Crivello, Varela, Bonfiglio, che si uniscono a quelli più giovani che hanno corsa e voglia. La stagione la stiamo vivendo in maniera serena, non abbiamo l’assillo di dover vincere questo campionato, anche perchè ci sono squadre con maggiore blasone e con organici più importanti. Sino a quando ne avremo continueremo a spingere, ma il nostro obiettivo era la salvezza e l’abbiamo raggiunta“.

“In questo campionato bisogna correre tanto e tenere sempre i ritmi alti. Abbiamo dei ragazzi che presto approderanno nel professionismo. Vincere il campionato non era il nostro obiettivo, ma ora siamo lì e ci proviamo. I 44 punti non ce li hanno regalati, vedo che si parla solo di Reggina, Nissa e Savoia e questo ci spinge a fare meglio. E’ sotto gli occhi di tutti che la Reggina sia la squadra, che per struttura, blasone e organico, con il vento in poppa”.