A. Palermo, Marino: ‘Con il campo impraticabile e senza palloni è dura…’. Poi dichiara l’obiettivo

Un pasticcio difensivo dell’Athletic Palermo regala la rete della vittoria alla Nuova Igea. I nerorosa nonostante l’uomo in più per buona parte della gara non riescono a pareggiare e così i giallorossi mantengono il primato in classifica, questa settimana in piena solitudine. A fine gara ha parlato l’allenatore in seconda dell’Athletic Palermo Domenico Marino, le sue dichiarazioni riportate da seried24: “Sì, usciamo sconfitti, sapevamo comunque di incontrare una buona squadra e incontrare anche un campo oggi impraticabile. In tutto ciò, i ragazzi oggi hanno fatto veramente una grande partita, ma non ricordo azioni pericolose da parte dell’Igea Virtus. Noi abbiamo provato, pur essendo un campo impraticabile, a giocare il nostro calcio, perché ormai la nostra idea è quella, ci dispiace per il risultato“.

“Prendiamo la cosa positiva e ripartiamo da martedì. Ripartiamo tutto sommato da tutta la partita, perché non ricordo, anche nel primo tempo, anche quando loro erano in undici, difficoltà. Non ci hanno tenuto mai sotto nel pallino del gioco. Poi è normale che è dura giocare dal ventidesimo minuto del primo tempo, e non è una polemica ma quello che si vede, senza palloni.

Ho parlato con il mister, ho parlato con gli arbitri. Io credo che comunque nel 2026 dobbiamo un pò aggiornarci. Gli obiettivi non cambiano, intanto raggiungiamo il prima possibile la salvezza, poi abbiamo visto comunque oggi un grande Athletic, quindi noi continuiamo sulla nostra strada”.