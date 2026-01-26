Il messaggio della Reggina ai tifosi e gli auguri a mister Torrisi

La Reggina chiama i tifosi a raccolta. Domenica c’è lo scontro al vertice con il Savoia, una delle squadre indicate come candidate alla promozione e gli amaranto arrivano all’appuntamento nel miglior momento possibile: nove vittorie consecutive, vetta distante appena due punti e la sensazione di avere in mano inerzia e fiducia.

Sono numeri che parlano da soli, ma non bastano. Per provare a superare un altro ostacolo e continuare l’inseguimento al primo posto serve anche il contributo della gente. La società lo ha scritto in modo semplice e diretto sui canali ufficiali, lanciando un invito ai tifosi a riempire lo stadio: “E domenica tutti al Granillo, pronti a vivere ancora momenti come questi”.

Un appello breve, ma chiaro. In una partita che vale tanto, la spinta del pubblico può diventare un dettaglio decisivo, soprattutto contro un avversario di livello e in un momento della stagione in cui ogni punto pesa doppio.

Nella stessa pagina social, il club ha dedicato spazio anche agli auguri per l’allenatore: mister Torrisi oggi compie 46 anni. Un compleanno che cade all’indomani della preziosissima vittoria contro la Gelbison, con la Reggina chiamata a confermare quanto di buono costruito negli ultimi mesi e a mandare un segnale forte nella corsa al primato.