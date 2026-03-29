Athletic Palermo-Reggina: le formazioni ufficiali. Torrisi non tocca nulla
E anche gli esclusi totalmente sono quelli di mercoledi scorso
29 Marzo 2026 - 14:01 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Athletic Palermo-Reggina, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie D girone I:
ATHLETIC CLUB PALERMO (4-3-1-2): Martinez; Rampulla, Torres, Sanchez, Mazzotta; Faccetti, Maurino, Varela; Grillo, Bonfiglio, Micoli. All. Ferraro
A disposizione: Grealiak, Vesprini, Matera, Zaic, Anzelmo, Bova, Panaro, Rafele, Zito.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto: Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Sorci
A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Ragusa, Palumbo, Porcino, Pellicanò, Sartore, Macrì.
Arbitro: Bruno Tierno (Sala Consilina). Assistenti: Alex Scaldaferro (Vicenza), Leonardo Grimaldi(Busto Bari)