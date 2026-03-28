Reggina: Torrisi non parla, niente convocati. Tutti disponibili tranne uno

Strategia o scaramanzia? Probabilmente entrambe. Di certo, il percorso che accompagna la Reggina verso la delicatissima sfida contro l’Athletic Palermo ricalca in modo quasi identico quello che aveva preceduto l’impegno con la Nuova Igea Virtus, poi meritatamente superato.

Nessuna conferenza stampa alla vigilia, nessuna lista dei convocati diramata ufficialmente: il silenzio resta la linea scelta dal club amaranto in questo momento cruciale della stagione. Anche stavolta, attraverso il responsabile della comunicazione, abbiamo saputo che l’intero organico è a disposizione dell’allenatore, fatta eccezione per il capitano Antonino Barillà, la cui assenza appare ormai sempre più definitiva.

Leggi anche

Un copione già visto, dunque, che potrebbe non essere casuale. Da un lato c’è la volontà di non offrire riferimenti agli avversari, dall’altro quella di preservare concentrazione e compattezza all’interno del gruppo. E poi, inevitabilmente, anche un pizzico di scaramanzia: quando una formula funziona… magari ci si appella anche a quello.

Molto passerà, come già accaduto nei giorni scorsi, dalla distinta ufficiale. Qualora dovessero esserci conferme sugli stessi uomini visti in distinta tre giorni fa, diventerebbe piuttosto chiaro, anche senza dichiarazioni esplicite, quali siano le scelte definitive per questo finale di stagione. Le gerarchie, in sostanza, sarebbero già tracciate.

Leggi anche

La sfida con l’Athletic Palermo rappresenta uno snodo fondamentale e la Reggina sembra volerla preparare nel segno della continuità. Che sia strategia, scaramanzia o un mix delle due, la strada è ormai segnata. E adesso, come sempre, sarà il campo a dare le risposte.