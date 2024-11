Attendiamoci O.n.l.u.s. presenta “L’isola che non c’è – Il musical”

“È proprio questo il bello: tutti sono convinti che, siccome è l’isola che non c’è, non c’è… e invece c’è”

L’Associazione Attendiamoci, da quindici anni realtà impegnata, nel territorio reggino e non solo, in attività di prevenzione del disagio giovanile e nella promozione delle risorse personali, presenta il musical “L’isola che non c’è”.

Il 25 maggio, alle ore 21, presso il teatro Odeon, verrà messo in scena uno spettacolo teatrale interamente realizzato da giovani che, nel corso degli ultimi mesi, hanno deciso di dedicare gran parte del proprio tempo libero alla ideazione ed organizzazione di questo evento, per una esperienza nuova nell’ambito delle attività da sempre promosse dall’associazione.

L’idea del musical nasce nell’alveo della continua ricerca, promossa da Attendiamoci, di proposizione ai giovani della nostra città di attività formative anche attraverso strumenti alternativi e non tradizionali, rappresentati dagli annuali itinerari di formazione.

Attraverso la realizzazione di un’opera teatrale musicale, la formazione è veicolata dall’espressione artistica e dalla possibilità di mettersi in gioco e sviluppare un talento personale.

Questa esperienza consente, in incontri fatti di fatica, dedizione e sperimentazione, attraverso le necessarie ore di prove trascorse insieme, di creare un clima di armonia, divertimento e crescita, nella costruzione vera e propria dello spettacolo.

Tutto ciò che verrà messo in scena è frutto di una sinergia tra le persone che ne prendono parte: non solo chi calcherà il palco interpretando i personaggi di una delle storie, quella di Peter Pan, tra le più conosciute e rappresentate, ma anche chi ha collaborato nella realizzazione di scenografie e costumi ha dato il proprio contributo in maniera volontaristica, impegnandosi, in questi mesi, mettendo al servizio di questa iniziativa competenze, abilità, passione.

Per l’associazione Attendiamoci, che negli anni ha dato vita a numerose esperienze ed iniziative rivolte al mondo giovanile, è la prima esperienza in ambito teatrale, realizzata da un gruppo di studenti, giovani universitari e professionisti che, in maniera amatoriale, spinti da una passione comune, hanno deciso di dar vita a questo evento. Lo spettacolo realizzato verrà riproposto il giorno seguente ad un pubblico composto da studenti di alcune scuole della città.

Una sfida, quella del musical, avviata nel mese di dicembre quasi per gioco e divenuta con il tempo realtà, perché, come recita la canzone che dà il titolo allo spettacolo, “se ci credi ti basta perché poi la strada la trovi da te”.

Parte del ricavato della serata consentirà di sostenere le varie spese affrontate per la realizzazione del musical (S.I.A.E., service, ecc.) e la quota restante verrà utilizzata per le attività promosse dall’associazione Attendiamoci a beneficio dei giovani del territorio.

Pronti quindi per questo viaggio verso l’isola che non c’è? L’appuntamento è per il 25 maggio alle ore 21 al Cineteatro Odeon di Reggio Calabria!