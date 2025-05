L’ex Atzori: l’affetto per Curiale, i ricordi, la disponibilità per un ritorno

Altri passaggi dell’intervento di mister Atzori a RadioVideotouring: “E’ la prima volta che faccio questa categoria e ho impiegato un pò di tempo per capire l’organico e le sue caratteristiche. La Scafatese secondo me a breve arriverà nel professionismo, c’è una società forte con le idee chiare. Ad oggi non mi è arrivata nessuna proposta e quindi per adesso domenica per me è l’ultima partita, poi certamente un colloquio ci sarà. Sicuro voglio continuare a fare l’allenatore, certamente la squadra che alleno deve rispecchiare la mia idea. La Reggina? Ci ho sperato quando sono rientrato da Malta, non era un problema ripartire dalla serie D e tra l’altro conosco il direttore (Bonanno) perchè siamo stati insieme a Catania. Nessuno mi ha chiamato. Un domani? Io sono qua.

La Reggina ha due risultati su tre e quindi per dare un senso a questa finale dobbiamo solo vincerla. Non la aspetteremo, cercheremo di metterli in difficoltà con le nostre armi, non vengo a Reggio per fare barricate. Squadra spremuta? Non mi pare, l’ho vista in buone condizioni e ripeto, meritava di vincere il campionato. Tra Reggina e Siracusa non c’è partita, anche se ha perso entrambi gli scontri diretti, ma questo è il calcio, non sempre ti premia per quello che sei. Finalmente giochiamo su un campo in erba.

Barillà, Adejo, Dall’Oglio, tutti i ragazzi che ho alla Reggina e che saluterò con affetto ma permettetemi un saluto particolare a Davis Curiale al quale sono molto legato e che è stato con me a Ravenna. Sul rendimento di Dall’Oglio non saprei dirvi, certamente è un giocatore di categoria superiore che ha fatto una buona carriera. Gli alti e bassi possono capitare”.