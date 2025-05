Scafatese, Atzori: ‘Reggina, la squadra più forte del campionato’

Ex calciatore e allenatore della Reggina, oggi sulla panchina della Scafatese per provare a vincere la finale play off che si giocherà al Granillo. Mister Atzori è intervenuto a RadioVideotouring: “Credo che sia i tifosi della Reggina che quelli della Scafatese abbiano diritto a vedere la partita e quindi spero che la decisione venga cambiata. Si incontrano due squadre forti, non è giusto negare questa possibilità a due splendide tifoserie.

La Reggina ha fatto un campionato straordinario, la reputo la squadra più forte del campionato, per noi sarà difficilissimo, quasi impossibile, ma conosco il calcio e quindi proviamo a vincere. Centrocampo e attacco come quelli amaranto nessuno li ha. A noi probabilmente manca qualcosa davanti per essere a quei livelli, la terza posizione in classifica finale ritengo sia quella giusta. Torno molto volentieri a Reggio Calabria, sono stato benissimo da calciatore e da allenatore. Sono molto legato ai reggini, alla Reggina ho vissuto l’annata più bella della mia carriera.

Quel maledetto tiro di Rigoni ha effettivamente avviato il declino della mia Reggina e degli anni successivi, la seria A avrebbe dato linfa. Mi è dispiaciuto molto, soprattutto per il presidente Foti, credo di non averne avuto mai uno così. Va elogiato e ringraziato per quello che ha fatto a Reggio Calabria, poi non ce l’ha fatta più ed è finita come tutti sappiamo”.