Reggina-Scafatese: fissato l’orario per la trattazione del reclamo

AS Reggina 1914 comunica che in data odierna, alle ore 14.30, si terrà la trattazione del reclamo presentato dal Club avverso alla decisione di disputare a porte chiuse la gara di finale play off contro la Scafatese.

La Società ha formalmente impugnato la sanzione, ritenendola penalizzante per la squadra e per l’intera tifoseria amaranto.

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati al termine della procedura.