Reggina-Scafatese a porte chiuse. Quel passaggio del sindaco che riguarda l’ordine pubblico

Inevitabilmente, dopo il verdetto del Giudice Sportivo che ha deciso per la disputa del match a porte chiuse tra la Reggina e la Scafatese, sollecitato anche da stampa e tifosi, è intervenuto il sindaco Giuseppe Falcomatà. Nella sua lunga esposizione e l’invito a rivedere la decisione, ha parlato di ordine pubblico perchè in effetti uno dei rischi potrebbe essere quello di avere comunque migliaia di tifosi al Granillo all’esterno e una situazione che potrebbe diventare difficile da controllare:

“L’eventuale chiusura degli spalti del “Granillo, in un incontro decisivo, rappresenterebbe probabilmente lo spot peggiore per il movimento e per l’intera Lnd. Una finale senza pubblico sarebbe un danno d’immagine enorme per lo sport, per la categoria, le tifoserie, le squadre, le società e per il territorio. Quella che sarebbe, comunque, una giornata di festa per lo sport, rischia di trasformarsi in una delle pagine più tristi del calcio italiano. Oltretutto, una decisione tanto drastica andrebbe ad esasperare un clima già di per sé teso, comportando anche possibili problemi di ordine pubblico difficili da gestire“.