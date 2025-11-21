Aumento assessori regionali, Falcomatà: ‘Decidano i calabresi. E’ evidente che la destra ha paura’

«Sull’aumento del numero degli assessori regionali e sulla reintroduzione delle figure dei Sottosegretari devono decidere i cittadini calabresi attraverso il referendum previsto dalla norma. E’ evidentemente una scelta discrezionale della destra, che peraltro risulta inversamente proporzionale alla riduzione del numero dei consiglieri regionali. Si produce un aumento dei costi e delle strutture, chi lo propone deve assumersene la responsabilità di fronte alla comunità calabrese. Non sono più i tempi dello Statuto Albertino e delle gentili concessioni del sovrano».