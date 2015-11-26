Riparte la rassegna di (L)imitazione in una nuova location con Selfishadows e Aurora Bipolare

È con un gradito ritorno e un debutto assoluto che domenica 29 alle ore 22 (L)imitazione si ripresenta ai blocchi di partenza della Rassegna reggina, percorso di serate iniziato nel primo anno di attività del collettivo con il proposito di promuovere e far conoscere la musica indipendente prodotta in città.

La serata al Loop

Nella nuova location del Loop, locale che ha aperto i battenti solo da pochi mesi ma già si è dimostrato attento al circuito musicale cittadino, ad avere l’onore e l’onere di aprire questo secondo anno di Rassegna saranno Selfishadows e Aurora Bipolare.

Progetto solista di Daniele Giustra, Selfishadows si dibatte tra l’aspirazione di un set improvvisato e la necessità di una forma canzone ritrovata. Daniele mescola abilmente nuovi e vecchi sintetizzatori, voce e batterie elettroniche in un kraut pop d’atmosfera pieno di pathos. Tra wave e glitch la ricerca sonora si piega alla naturale propensione verso un cantato di tipo crooneristico “terapeutico” secco e minimale. Chi lo ha ascoltato dice “è staticità come espressione di movimento”.

Aurora Bipolare, una novità assoluta

Sono invece una novità assoluta che ha deciso di esordire sotto le corna del Jättermeister gli Aurora Bipolare, nati nel giugno del 2015 – dicono i suoi componenti Maurilio Leone alla chitarra, Nicola Menga al basso, e Riccardo Consoli alla batteria – “dall’esigenza di rimandare il suicidio e trovare un rimedio all’ineluttabile noia degli esuli reggini”. Questo trio di superstiti propone brani quasi completamente strumentali, nati soprattutto dall’improvvisazione durante le prove, le cui atmosfere oscillano (a detta di un sondaggio popolare) tra il post-rock con punte di psichedelia e di stoner e il jingle natalizio.

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Il collettivo di (L)imitazione

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