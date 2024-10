Luxury Garage, i reggini non hanno dubbi: un autolavaggio a 5 stelle

Un ‘centro estetico‘ per la cura dell’auto. Avete mai pensato che qualcosa del genere potesse arrivare a Reggio Calabria? L’attività di Car Detailing aveva preso avvio nel mese di febbraio e, come tutti gli altri settori, ha subito un brusco stop con l’arrivo della pandemia.

Durante l’emergenza Covid-19, Luxury Garage di Reggio Calabria si è rimboccato le maniche prestando servizio per la comunità attraverso la sanificazione dei veicoli delle forze dell’ordine.

Adesso, che le attività (per la maggior parte) hanno ripreso il loro lavoro, Luxury Garage è tornato ad ospitare tantissimi veicoli dei proprietari più attenti che desiderano avere il massimo del risultato. Pulizia, lucidatura e manutenzione sono i punti cardine del car detailing. L’obiettivo, invece, è quello di ripristinare l’aspetto originario del veicolo.

A dirlo non sono i proprietari, bensì gli avventori che, dopo aver provato il servizio, ne sono rimasti affascinati.

“Testati oggi i prodotti del lavaggio. Ottimi risultati! Cruscotto e sterzo puliti e non appiccicosi, interno impeccabile nei minimi particolari anche i pedali ho visto lucidati, per non parlare poi della brillantezza della carrozzeria veramente soddisfatta! Era da tanto che non vedevo la mia macchina così”.