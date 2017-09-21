Avviati i lavori di completamento della palestra del plesso scolastico ‘B.Telesio’ a Modena

Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione delle opere di completamento della palestra del plesso scolastico “B.Telesio” nel quartiere di Modena.

I lavori, il cui completamento è stato deliberato dalla Giunta Falcomatà per una cifra complessiva di 78mila euro, prevedono l’impermeabilizzazione della struttura, recentemente gravemente danneggiata da eccezionali avverse condizioni atmosferiche, il completamento del terreno di gioco in guaina bituminosa, la posa in opera di pavimentazione sportiva in pvc e la pitturazione delle pareti a smalto ed idropittura.

Soddisfazione per l’avvio dell’importante opera pubblica, molto attesa dalla comunità scolastica della Telesio e dai cittadini del quartiere, è stata espressa dal consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella.

«Il completamento della palestra della scuola Telesio – ha spiegato Latella – rientra in una più ampia strategia messa in campo dall’Amministrazione Falcomatà, su specifico indirizzo del sindaco, per la rifunzionalizzazione e l’apertura di nuovi spazi da destinare all’attività sportiva, sia per ciò che riguarda le palestre scolastiche sia per gli impianti da destinare alle società sportive».