Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori di sostituzione della vecchia condotta idrica comunale in località Villa San Giuseppe, zona collinare nella periferia nord di Reggio Calabria. A darne notizia il consigliere delegato al servizio idrico integrato Paolo Brunetti che ha espresso soddisfazione per l’importante intervento avviato. L’intervento rientra nel più ampio programma di interventi, finanziato con fondi regionali, per un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro per lavori strutturali e l’ingegnerizzazione delle reti idriche che interesserà tutto il territorio reggino.

«L’area di Villa San Giuseppe – ha spiegato il consigliere delegato – è storicamente soggetta ad una serie di disservizi nell’erogazione idrica dovuti principalmente allo stato della condotta in acciaio, ormai in pessime condizioni di usura, che ci costringe ad intervenire spesso per perdite e rotture. La nuova condotta in ghisa, che sarà terminata nei prossimi mesi, risolverà definitivamente il problema delle perdite continue rilevate in fase di monitoraggio e porterà ad un miglioramento del funzionamento idraulico, nonché una garanzia di durabilità di tutti i tratti sostituiti».

Perché si parte da Villa San Giuseppe

«Non è un caso – ha aggiunto Brunetti – che, nel programma più ampio di interventi disposti grazie al contributo del settore “Risorse Idriche” del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Regione Calabria, si sia scelto, di concerto con il Sindaco Falcomatà e con l’Amministrazione comunale, di iniziare i lavori proprio da Villa San Giuseppe. Quell’area è stata una di quelle più penalizzate in questi anni proprio a causa dell’usura della vecchia condotta, tanto che la scorsa estate siamo stati costretti a continui interventi di riparazione, con conseguenti enormi disagi per i cittadini residenti».

L’intervento, un tracciato complessivo di circa 2 chilometri di nuova condotta per un importo di 244 mila euro, sarà completato nei prossimi mesi. I lavori prevedono anche il rifacimento del manto stradale nel tratto interessato dalla nuova condotta. Già a partire da quest’estate dunque, i cittadini residenti nell’area di Villa San Giuseppe, godranno del servizio della nuova condotta che ridurrà al massimo i disagi vissuti negli anni passati.

Fonte: Ufficio Stampa Città di Reggio Calabria