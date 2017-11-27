Al via nell'Aula magna Quistelli la seconda annualità del percorso di alternanza scuola-lavoro tra scuole reggine e Università Mediterranea: 60 ore e oltre 800 studenti

Ha preso il via oggi, nell’Aula magna Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la seconda annualità del percorso sperimentale di Alternanza Scuola Lavoro “In rete con la Mediterranea”, previsto dall’Accordo Quadro sottoscritto tra il Miur – Ufficio scolastico Regionale per la Calabria e l’Università.

Un esempio di collaborazione virtuosa tra istituzioni primarie, sperimentato per la prima volta lo scorso anno e preso a modello anche sul resto del territorio italiano, quale importante connessione tra scuola, università e mondo del lavoro. Alla precedente edizione hanno preso parte 800 alunni di 29 scuole della provincia di Reggio Calabria per 1300 ore complessive di formazione.

I presenti e le novità per gli studenti

All’incontro erano presenti il prorettore vicario Santo Marcello Zimbone, il prorettore all’Orientamento, Alberto De Capua, la dirigente della scuola capofila, il Liceo Leonardo da Vinci, Giuseppina Princi, ed i docenti referenti delle scuole che aderiscono al progetto. Tante le novità illustrate agli studenti di alcune scuole reggine, accorsi e visibilmente contenti di potere “entrare dalla porta principale” all’Università.

Per il corrente anno, le attività coinvolgeranno in 60 ore di formazione certificate presso la Mediterranea oltre 800 studenti del triennio conclusivo degli istituti partner. Agli studenti coinvolti nel percorso che si iscriveranno alla Mediterranea, saranno riconosciuti Crediti Formativi Universitari. Saranno coinvolti i sei dipartimenti della Mediterranea: DIGIEC – Giurisprudenza ed Economia, DIIES – Ingegneria dell’Informazione, Infrastrutture ed Energia Sostenibile, DICEAM – Ingegneria Civile, dell’Energia, Ambiente e Materiali, DARTE – Architettura e Territorio, PAU – Patrimonio, Architettura e Urbanistica, AGRARIA – Agricoltura, Risorse forestali, Ambiente, Risorse zootecniche, Ingegneria agraria, Alimenti.

Trasporto gratuito e stage per gli studenti

L’Università Mediterranea garantirà, agli studenti delle scuole aderenti alla rete, il servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento della sede universitaria per i fuori sede e, per chi si sarà distinto durante le attività, sarà offerto uno stage gratuito presso aziende nazionali ed internazionali con cui l’Ateneo intrattiene un rapporto convenzionale.

Il progetto triennale “In rete con la Mediterranea” ha come obiettivi progettare, sostenere e monitorare percorsi formativi integrati scuola-Università Mediterranea. Le azioni formative attivate per il raggiungimento degli obiettivi sono:

seminari formativi congiunti, indirizzati al personale docente delle scuole partner e tenuti da professori della Mediterranea attività formative da svolgere nelle Scuole, nelle modalità di impresa formativa simulata, gestita dai prof. della Mediterranea e dai docenti delle Scuole coinvolte attività formative svolte nei laboratori della Mediterranea, individuati in relazione alla specificità dei percorsi scolastici.

Il ruolo del Liceo Leonardo da Vinci

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria coordinerà le azioni progettuali curando le fasi organizzative, promuovendo il raccordo tra scuole e università, contribuendo, attraverso una piattaforma web, alla raccolta dati, per il monitoraggio finale. Provvederà alla creazione di un repository di materiali necessari per la creazione dei percorsi e delle azioni formative. Garantirà la disseminazione dei risultati pubblicizzando la ricaduta delle azioni formative.