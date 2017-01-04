Avvio raccolta differenziata a Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e S. Giorgio Extra

Da lunedì 9 gennaio verrà avviato il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nelle ex circoscrizioni di Sbarre, Ferrovieri – Gebbione e S. Giorgio Extra. Dopo mesi di consegne dei nuovi contenitori, si procederà rimuovendo i cassonetti presenti nelle zone interessate dal servizio ed avviando questa nuova fase di raccolta. I cittadini coinvolti dovranno esporre i propri contenitori, se pieni, seguendo gli orari riportati:

I RESIDENTI DEL QUARTIERE DI S.GIORGIO EXTRA (limite da V.LE EUROPA lato monte) DEVONO ESPORRE I CONTENITORI, su strada pubblica, ENTRO LE ORE 06:00

I RESIDENTI DEL QUARTIERE DI SBARRE (limite da V.LE EUROPA lato mare a V.LE CALABRIA lato monte) DEVONO ESPORRE I CONTENITORI, su strada pubblica, ENTRO LE ORE 06:00

I RESIDENTI DEL QUARTIERE DI GEBBIONE (limite da V.LE CALABRIA lato mare) DEVONO ESPORRE I CONTENITORI, su strada pubblica, ENTRO LE ORE 12:00.

Raccolta dell’organico e consegna dei mastelli

Lunedì 9 gennaio si inizierà con la raccolta dell’organico. Per i rifiuti organici ricordiamo ai cittadini di usare una busta biodegradabile e compostabile riconoscibile da uno dei marchi riportati anche nel dizionario dei rifiuti, distribuito all’interno del kit dei mastelli.

AVR, in accordo con l’Amministrazione Comunale, garantirà anche nelle prossime settimane la consegna di tali contenitori. Le sedi di consegna a disposizione dei cittadini rimarranno l’AREA PARCHEGGIO Terminale Bus ATAM di Largo Botteghelle, in cui si continuerà a consegnare il kit completo di mastelli per gli abitanti dei quartieri di Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e S. Giorgio extra, dal LUNEDÌ al SABATO – GIORNI FESTIVI ESCLUSI – DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00.

Mentre per coloro i quali usufruiscono già del servizio di raccolta differenziata porta a porta, ricordiamo che il nuovo servizio comprendente anche la raccolta del vetro, promosso con lo slogan “ Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro !”, è stato avviato dal 1 gennaio. Invitiamo quindi i cittadini a seguire il nuovo calendario riportante i giorni di raccolta. Chi dovesse ancora ritirare il nuovo mastello per la raccolta differenziata del vetro, può farlo ancora per pochi giorni, presso una delle due sedi di consegna , nella sede della circoscrizione di Pellaro , oppure presso la sede della circoscrizione di Archi , dal LUNEDÌ al SABATO – GIORNI FESTIVI ESCLUSI – DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00. Oltre la distribuzione del nuovo mastello, in questi giorni AVR sta procedendo con il posizionamento delle nuove campane stradali per la raccolta differenziata del vetro per coinvolgere anche i cittadini residenti nelle zone in cui vi è la raccolta stradale. Il vetro se ben selezionato è riciclabile all’infinito, perché riciclandolo si riducono le emissioni di polveri nocive ed anidride carbonica, si tagliano i consumi di energia e si risparmiano preziose materie prime. E soprattutto perché la raccolta differenziata del vetro contribuisce a contenere i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, con benefici economici per i cittadini. Quindi continuiamo su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria !

Informazioni e contatti

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.