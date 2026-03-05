Comunali, Azzarà e Romeo passano alla lista civica ‘Reggio Protagonista’

Nuccio Azzarà e Tonino Romeo annunciano la loro adesione alla lista civica “Reggio Protagonista”, promossa dal professore Simone Veronese e dall’Associazione Amici del Ponte dello Stretto.

La decisione arriva dopo la scelta di lasciare il Polo Civico “Cultura e Legalità”, una scelta maturata con senso di responsabilità e condivisione, determinata dalla consapevolezza che quell’esperienza non fosse più nelle condizioni di sviluppare un percorso politico realmente incisivo per il futuro della città.

La riflessione comune e i messaggi ricevuti

La decisione è stata assunta dopo una riflessione comune ed è stata accompagnata da centinaia di messaggi di amici, simpatizzanti e cittadini, i quali hanno ritenuto la permanenza nel Polo Civico ormai anacronistica e politicamente infruttuosa.

Allo stesso tempo, la scelta di intraprendere un nuovo percorso civico è stata salutata da numerosissimi attestati di stima e incoraggiamento, con l’invito a proseguire lungo una strada più coerente e concreta per il bene della città.

Il nuovo percorso con Reggio Protagonista

Molto più importante delle ragioni dell’uscita è però il percorso che si apre oggi. La scelta di aderire alla lista Reggio Protagonista nasce da una storia civile che negli anni ha visto spesso Simone Veronese e Nuccio Azzarà impegnati nelle stesse battaglie civiche e sindacali, nella difesa dei diritti dei lavoratori e degli interessi diffusi dei cittadini, nelle denunce pubbliche contro le inefficienze amministrative e nelle proposte per costruire una città più giusta e più moderna.

Allo stesso tempo, tra Nuccio Azzarà e Tonino Romeo si è consolidato negli anni uno splendido connubio tra uomini provenienti da due importanti istituzioni della società: il sindacato e le forze dell’ordine. Due percorsi diversi ma uniti dallo stesso amore per la propria terra, dal rispetto delle regole e delle leggi e dalla convinzione che senza legalità non possa esistere sviluppo né una convivenza civile armoniosa.

Un passaggio naturale e coerente

Due cittadini che hanno servito con alto senso dell’onore e della disciplina il mondo del lavoro e lo Stato, mettendo sempre al primo posto i diritti delle persone e il bene della comunità. In questo contesto, l’incontro con la lista Reggio Protagonista rappresenta un passaggio naturale e coerente.

“Reggio Protagonista – dichiarano Azzarà e Romeo – rappresenta oggi il progetto civico più serio e concreto per costruire una vera alternativa e restituire ai cittadini una prospettiva di cambiamento”.

La lista promossa dal professore Simone Veronese nasce con l’obiettivo di aggregare energie civiche, competenze e professionalità della città, mettendo insieme cittadini impegnati nel sociale, nel lavoro, nelle professioni e nell’associazionismo per costruire una Reggio moderna, europea e protagonista del proprio futuro.

“Con Veronese – proseguono Azzarà e Romeo – condividiamo da anni battaglie civiche e sindacali importanti e una visione chiara: la politica deve tornare ad essere uno strumento al servizio dei cittadini, fondato su legalità, competenza e responsabilità”.

L’adesione alla lista Reggio Protagonista rappresenta quindi un passo naturale e coerente con questo percorso.

Nel frattempo, proprio in queste ore, si registrano anche segnali significativi all’interno del Polo Civico Cultura e Legalità, dove altri componenti stanno valutando di sciogliere la riserva e di abbandonare un’esperienza che molti ormai considerano giunta al capolinea.