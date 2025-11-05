Bagnara piange l’ass. Angela Randazzo, Falcomatà: ‘Ha lasciato un segno indelebile’

Bagnara si è fermata per salutare Angela Randazzo, assessora comunale scomparsa dopo una lunga malattia affrontata con forza e dignità. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino, segnando una giornata di silenzio e rispetto.

Il lutto cittadino per Angela Randazzo

Negozi chiusi. Bandiere a mezz’asta. Strade quiete.

Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia dell’assessora per l’ultimo saluto pubblico.

La camera ardente è stata allestita in Municipio, luogo simbolo del suo impegno istituzionale.

Presente alla cerimonia anche il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, che ha voluto portare la vicinanza dell’intera area metropolitana.

Ha incontrato la famiglia e gli amministratori locali, condividendo un momento di forte commozione.

Le parole del sindaco Falcomatà

“Angela Randazzo è una persona che ha dedicato tutta la sua vita alla sua comunità. Se ne è andata dopo aver combattuto per anni contro un male terribile, preparando negli ultimi tempi in maniera meticolosa il suo ultimo, doloroso viaggio.”

Falcomatà ha ricordato l’impegno costante dell’assessora, sottolineando la sua presenza in consiglio comunale fino a pochi giorni dalla scomparsa:

“Ha partecipato con un filo di voce, nonostante le mancassero le forze. Lo ha fatto con gentilezza e altruismo, offrendo a tutti una lezione che non va dimenticata”.

Il sindaco ha richiamato il significato profondo della sua esperienza amministrativa:

“Una politica fatta per servizio, senza calcoli e senza tatticismi”.

Una comunità ferma nel dolore

“A Bagnara ho trovato un silenzio surreale, il silenzio di un paese che si ferma perché perde qualcuno che ha lasciato un segno indelebile”.

Falcomatà ha parlato di smarrimento, ma anche di futuro:

“Quello smarrimento lascerà spazio alla speranza data dall’esempio. L’amore incondizionato per la propria terra è l’eredità che Angela lascia a tutti noi. Grazie per questa lezione di altruismo e umanità”.

Angela Randazzo lascia un vuoto profondo. Ma lascia anche un modello. Una politica discreta, concreta, vicina alle persone. La sua comunità ora la saluta così: con silenzio, rispetto e memoria.