Bagnara piange Nicola, il 26enne scomparso in un incidente a Scilla

LA VITA È INGIUSTA NON MERITAVI QUESTO

ERI UN RAGAZZO DI CUORE SEMPRE ALLEGRO E DISPONIBILE CON TUTTI.

DA ADESSO IN POI BAGNARA NON SARÀ PIÙ LA STESSA SENZA DI TE

VEGLIA SUI TUOI FIGLI AMICO MIO RIMARRAI PER SEMPRE DENTRO OGNUNO DI NOI