Bagnara: tornano le Notti Disobliate – I concetti del Sud

Dal 18 al 23 agosto a Bagnara Calabra sei salotti d'autore sui concetti del Sud: l'odore, il pensiero, la scrittura, le storie, la lingua e il partire e tornare

Tornano le Notti Disobliate, la “kermesse” di incontri con l’autore ideata da Disoblio Edizioni che si svolgerà dal 18 al 23 agosto a Bagnara Calabra, nell’incrocio del Corso Vittorio Emanuele adiacente alla Cartolibreria Demaio, alla quale hanno aderito la città di Bagnara Calabra, la Pro Loco e la SOMS Bagnara Calabra, l’emittente radiofonica RadioBagnaraWeb, l’Assessorato alla Cultura del comune di Gerace, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, l’Ass. Culturale Ouitalos di Palmi, le Ass. Culturali “Leggendo tra le righe” e “Incontriamoci Sempre” di Reggio Calabria.

L’edizione 2015 della rassegna letteraria nata in strada e per la strada, che assieme agli autori della Disoblio ospita alcuni tra i più celebri scrittori e giornalisti calabresi, è intitolata “I concetti del Sud” e propone un sentiero di riflessione attraverso sei concetti fondamentali – l’odore del Sud, pensare a Sud, scrivere a Sud, storie a Sud, la lingua del Sud, partire e tornare a Sud – , intesi come gli strumenti base per operare una grande meditazione sul Meridione d’Italia, e sulla Calabria in particolare, per indagare i principali problemi che attanagliano il nostro tempo e la popolazione, generando una sfiducia verso il domani e uno scoraggiamento nei confronti di un reale cambiamento delle cose.

L’obiettivo della rassegna

L’obiettivo della rassegna, al contrario, è di rendere consapevoli delle criticità che la nostra terra e la popolazione affrontano quotidianamente e di proporre dei sentieri di speranza, capaci un domani, se non di cambiare radicalmente la realtà, di gettare le basi di una possibile trasformazione, rendendo coscienti, oltre che dei quesiti, delle potenzialità tutte che il Sud e la gente meridionale possiedono.

I salotti d’autore di ogni Notte Disobliata saranno ambientati in una cornice artistica e fotografica tutta meridionale e saranno intervallati dai brani di alcuni noti musicisti calabresi.

Il programma delle sei serate

Di seguito il programma delle Notti Disobliate 2015 – I concetti del Sud:

18 AGOSTO – L’ODORE DEL SUD

Salotto d’autore con Pasqualino Placanica e Mimmo Gangemi

CONDUCE: Antonella Quattrone (Giornalista)

INTERVENTI: Aldo Varano (Zoomsud.it) e Natalia Saffioti (Presidente Ass. Ouitalos)

MUSICA: Rossana Camera

19 AGOSTO – PENSARE A SUD

Salotto d’Autore con Vincenzo Musolino e Gianfranco Cordì

CONDUCE: Antonio Giuseppe D’Agostino (CMNews.it)

INTERVENTI: Luca Marturano (Saggista e Assessore alla Cultura comune di Gerace)

MUSICA: Mario Lo Cascio

20 AGOSTO – SCRIVERE A SUD

Salotto d’Autore con Giuseppe Bagnato e Lilla Sturniolo Misiano

CONDUCE: Gianfranco Marino (Giornalista)

INTERVENTI: Pino Strati (Presidente Ass. Incontriamoci Sempre)

MUSICA: Carmelo Morabito

21 AGOSTO – STORIE A SUD

Salotto d’Autore con Masella Cotroneo e Santo Gioffrè

CONDUCE: Natale Zappalà (Storico e Saggista)

INTERVENTI: Marisa Larosa (Presidente Leggendo tra le righe)

MUSICA: Iside Gurnari

22 AGOSTO – LA LINGUA DEL SUD

Presentazione del libro “U ricriju r’u me’ cori” di Rocco Nassi

Sarà presente Giuseppe Antonio Martino (Storico, Saggista e Meridionalista)

CONDUCE: Stefania Guglielmo (Università di Messina)

INTERVENTI: Bruno Ienco (Presidente Pro Loco Bagnara Calabra) e Carmelo Pavia (Vice Presidente SOMS Bagnara Calabra)

MUSICA: Popul’Aria

23 AGOSTO – PARTIRE E TORNARE A SUD

Salotto d’Autore con Domenico Forgione e Fabio Cuzzola/Lou Palanca

CONDUCE: Salvatore Bellantone (Editore)

INTERVENTI: Mirella Marra (Direttrice Archivio di Stato di Reggio Calabria)

MUSICA: Josè Fazari dei NeroSud

«Leggete, leggete libri,

ma se potete, leggete libri calabresi»