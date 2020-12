Calabria, bando borghi, approvata graduatoria. Spirlì: 'Sindaci si attivino'. Elenco ammessi

Firmato il decreto che impegna 100 milioni di euro a favore di 73 località calabresi. Il presidente Spirlì: «Risolto problema antico, ora sfruttiamo i nostri tesori»

Il presidente Spirlì

È stato approvato il decreto dirigenziale che finanzia 100 milioni di euro a favore di 73 Comuni in relazione all’"avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria”.

Con il decreto, firmato dalla dirigente Carmela Barbalace, viene approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e di quelle ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e con l’indicazione dell’importo ammesso a finanziamento, comprensivo di quota regionale e dell’eventuale cofinanziamento.

Il decreto arriva a pochi giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo di programma quadro “Borghi e ospitalità” da parte della Regione Calabria e dell’Agenzia per la coesione territoriale. Sarà avviata tempestivamente, da parte del Responsabile del procedimento, la fase dei controlli propedeutici alla sottoscrizione della convenzione per poter finalmente passare alla fase operativa.

Spirlì: 'Sindaci si attivino'

«Si tratta – commenta il presidente facente funzioni della Giunta, Nino Spirlì – di un bando che è stato più e più volte sbandierato come materiale pre-elettorale, elettorale e post-elettorale, ma che, finora, non aveva ancora visto un vero avanzamento dei lavori e che, addirittura, in un passato non troppo remoto, aveva incontrato avvallamenti morali capaci di annichilire ogni possibile risoluzione».

«Fortunatamente – aggiunge Spirlì –, la caparbietà e la tenacia del sottoscritto, in qualità di assessore alla Cultura, della nuova classe dirigenziale, di tutti i funzionari e degli addetti ai lavori del dipartimento, hanno fatto sì che, anche con l’aiuto del direttore generale della Programmazione, si risolvesse una volta per tutte un problema antico. Da oggi, si può dire che i 73 comuni a cui andranno i 100 milioni potranno finalmente intervenire con progetti che mireranno alla riqualificazione dei borghi della Calabria, nella speranza che le bellezze di questi borghi possano attirare non solo turisti, ma anche di nuovi residenti».

«La Calabria – continua il presidente – ha una collezione di borghi storici identitari, artistici, culturali e ambientali che, forse, pochissime altre regioni d’Italia, d’Europa e del mondo possono vantare. A essi è legata la vita stessa di questa regione. Nella visione avveniristica che questa amministrazione ha avuto, ha e continuerà ad avere, c’è proprio lo sfruttamento positivo di questo tesoro».

«Mi aspetto – conclude Spirlì – che i sindaci si attivino al più presto per dar vita ai progetti. La fase dei controlli propedeutici alla sottoscrizione della convenzione avverrà quanto prima, dopodiché “a tutto cantiere” per i lavori».

Graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e delle domande ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi

ID Comune Importo Esito

9717 Roghudi 1.499.957,84 70,32 ammessa alle agevolazioni

9844 Roccella Ionica 1.350.000,00 68,56 ammessa alle agevolazioni

9463 Roseto Capo Spulico 1.500.000,00 67,88 ammessa alle agevolazioni

9774 Santa Caterina dello Ionio 1.500.000,00 67,00 ammessa alle agevolazioni

9739 Mongiana 989.000,00 66,92 ammessa alle agevolazioni

9000 Gerace 1.500.000,00 65,56 ammessa alle agevolazioni

9325 Bova 1.500.000,00 63,72 ammessa alle agevolazioni

9455 Canna 1.387.120,00 63,56 ammessa alle agevolazioni

9026 Guardavalle 1.500.000,00 63,12 ammessa alle agevolazioni

8970 San Lucido 1.499.000,00 60,04 ammessa alle agevolazioni

9225 Gioiosa Ionica 1.500.000,00 59,80 ammessa alle agevolazioni

8976 Tortora 1.343.907,35 58,80 ammessa alle agevolazioni

9205 Tiriolo 1.614.358,40 58,56 ammessa alle agevolazioni

9576 Pietrafitta 991.285,56 58,00 ammessa alle agevolazioni

9657 Verbicaro 1.415.978,84 55,20 ammessa alle agevolazioni

9726 Stilo 1.500.000,00 54,64 ammessa alle agevolazioni

9613 Conflenti 1.497.426,00 54,44 ammessa alle agevolazioni

9752 Acquaformosa 1.449.000,00 54,40 ammessa alle agevolazioni

9014 Cetraro 1.500.000,00 54,24 ammessa alle agevolazioni

9630 Bisignano 1.500.000,00 53,52 ammessa alle agevolazioni

9272 Santa Severina 1.500.000,00 52,60 ammessa alle agevolazioni

8968 Rocca Imperiale 1.500.000,00 52,32 ammessa alle agevolazioni

8985 Badolato 1.423.000,00 52,32 ammessa alle agevolazioni

9666 Monasterace 1.500.000,00 51,56 ammessa alle agevolazioni

9805 Polia 1.500.000,00 50,80 ammessa alle agevolazioni

8957 Squillace 1.500.000,00 50,64 ammessa alle agevolazioni

9160 San Giorgio Morgeto 1.500.000,00 50,28 ammessa alle agevolazioni

9246 Spezzano della Sila 1.500.000,00 49,84 ammessa alle agevolazioni

9812 Francavilla Marittima 1.500.000,00 49,60 ammessa alle agevolazioni

9591 Ricadi 1.500.000,00 49,20 ammessa alle agevolazioni

9738 Arena 1.454.350,00 49,16 ammessa alle agevolazioni

9761 Bova Marina 1.060.000,00 49,16 ammessa alle agevolazioni

9201 Castrolibero 1.500.000,00 48,80 ammessa alle agevolazioni

9736 San Lorenzo Bellizzi 1.500.000,00 48,40 ammessa alle agevolazioni

9685 Cardinale 1.500.000,00 47,96 ammessa alle agevolazioni

8958 Miglierina 1.500.000,00 47,76 ammessa alle agevolazioni

8998 Zagarise 1.498.728,77 47,32 ammessa alle agevolazioni

9010 Caulonia 1.499.559,36 47,00 ammessa alle agevolazioni

8984 Jacurso 912.930,00 46,40 ammessa alle agevolazioni

9239 Monterosso Calabro 1.500.000,00 46,40 ammessa alle agevolazioni

9486 Vallefiorita 785.000,00 46,28 ammessa alle agevolazioni

9711 Saracena 1.500.000,00 46,08 ammessa alle agevolazioni

9213 Cropani 1.500.000,00 45,84 ammessa alle agevolazioni

9316 Davoli 860.000,00 45,76 ammessa alle agevolazioni

9306 Melissa 1.500.000,00 45,48 ammessa alle agevolazioni

9740 Oriolo 1.500.000,00 45,00 ammessa alle agevolazioni

9027 Amaroni (Cz) 1.281.831,83 44,84 ammessa alle agevolazioni

9603 Longobucco 1.500.000,00 44,60 ammessa alle agevolazioni

9088 Palmi 1.500.000,00 44,44 ammessa alle agevolazioni

9714 San Sosti 1.350.000,00 44,28 ammessa alle agevolazioni

9171 Paola 1.479.728,00 44,00 ammessa alle agevolazioni

8994 Laino Castello 1.378.000,00 43,80 ammessa alle agevolazioni

9787 Cicala 1.500.000,00 43,60 ammessa alle agevolazioni

9248 Frascineto 1.488.410,39 43,40 ammessa alle agevolazioni

9549 Serrastretta 1.500.000,00 43,36 ammessa alle agevolazioni

9285 Francavilla Angitola 1.500.000,00 42,88 ammessa alle agevolazioni

8979 Taverna 1.425.000,00 42,84 ammessa alle agevolazioni

9785 Bruzzano Zeffirio 1.500.000,00 42,08 ammessa alle agevolazioni

9231 Bovalino 1.500.000,00 42,00 ammessa alle agevolazioni

9751 Sant'Eufemia d'Aspromonte 1.299.554,99 42,00 ammessa alle agevolazioni

9247 Casali del Manco 1.500.000,00 41,48 ammessa alle agevolazioni

9293 Alessandria del Carretto 1.300.000,00 41,40 ammessa alle agevolazioni

9634 Benestare 1.500.000,00 40,92 ammessa alle agevolazioni

9262 Cinquefrondi 1.499.085,19 40,80 ammessa alle agevolazioni

9270 Girifalco 1.498.000,00 40,80 ammessa alle agevolazioni

9745 Gizzeria 1.500.000,00 40,76 ammessa alle agevolazioni

9022 Bivongi 1.400.000,00 40,60 ammessa alle agevolazioni

9320 Santa Maria del Cedro 1.500.000,00 40,28 ammessa alle agevolazioni

9720 Molochio 1.200.000,00 40,24 ammessa alle agevolazioni

9344 Samo 1.500.000,00 40,08 ammessa alle agevolazioni

9824 Varapodio 1.500.000,00 40,04 ammessa alle agevolazioni

9822 Belmonte Calabro 900.000,00 40,00 ammessa alle agevolazioni

9818 Cotronei 1.300.000,00 39,80 ammessa alle agevolazioni

9234 Portigliola 1.499.848,00 39,60

9035 Capistrano 1.592.000,00 39,60

9500 Sangineto 1.495.000,00 39,40

9559 Serra San Bruno 1.400.000,00 39,40

9229 Montauro 1.497.000,00 39,20

9772 Platania 1.340.000,00 39,16

9640 Morano Calabro 1.499.570,00 39,00

9574 Acri 1.224.665,73 38,64

8959 Altomonte 1.500.000,00 38,60

9301 Maida 1.500.000,00 38,60

9283 Oppido Mamertina 1.498.000,00 38,16

9662 Tarsia 1.500.000,00 38,00

9769 Trebisacce 1.496.534,99 38,00

9178 Chiaravalle Centrale 1.500.000,00 38,00

9169 Papasidero 1.357.200,00 37,90

9227 Bocchigliero 1.246.120,00 37,66

9292 Mangone 1.400.000,00 37,60

9016 Caccuri 1.500.000,00 37,60

9687 Pazzano 873.095,00 37,52

9813 Caraffa di Catanzaro 1.500.000,00 37,52

9810 Ciro' 1.490.280,00 37,40

Ammissione rinviata a sub procedimento che sarà avviato ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.827/1924

9077 Aieta 1.070.000,00 37,40

9731 Civita 1.499.843,01 37,40

9298 Pallagorio 1.499.929,68 37,40

9658 Fiumara 1.422.000,00 37,28

9190 Panettieri 1.500.000,00 37,20

9821 Feroleto della Chiesa 659.632,71 37,20

9723 Savelli 1.422.936,65 37,12

9033 Placanica 1.500.000,00 37,08

9002 Amato 735.644,07 37,00

9197 Staiti 1.495.000,00 37,00

9445 Crucoli 1.000.000,00 37,00

9679 Gagliato 1.414.620,00 36,84

9692 Amendolara 1.500.000,00 36,80

8972 San Giorgio Albanese 1.100.000,00 36,60

9631 Plataci 1.300.000,00 36,60

9492 Stignano 1.500.000,00 36,52

9080 Africo 1.500.000,00 36,32

8954 Ferruzzano 1.473.500,00 36,16

9782 S. Alessio in Aspromonte 1.500.000,00 35,80

9216 Verzino 1.500.000,00 35,80

9678 Castrovillari 1.500.000,00 35,80

9760 Mammola 1.450.000,00 35,76

9322 Bonifati 1.500.000,00 35,32

9314 Strongoli 1.060.220,00 35,24

9004 Marcedusa 1.500.000,00 35,08

9510 Aiello Calabro 1.500.000,00 35,00

9343 Filandari – Briatico 1.500.000,00 34,92

8961 Galatro 1.497.673,00 34,86

9834 Cariati 1.496.390,77 34,80

9693 San Cosmo Albanese 600.000,00 34,80

9788 Tropea 1.486.093,94 34,64

9219 Fiumefreddo Bruzio 1.468.344,00 34,64

9303 San Calogero 1.650.000,00 34,20

9827 Delianuova 1.060.000,00 34,20

9302 Laino Borgo 1.482.777,24 34,00

9224 Cerzeto 1.217.704,00 33,96

9643 San Pietro Apostolo 1.146.935,00 33,80

9791 Nardodipace 1.500.000,00 33,80

9833 Carlopoli 1.499.688,18 33,80

9296 Buonvicino 1.500.000,00 33,64

9245 San Demetrio Corone 1.450.000,00 33,60

9189 Belvedere Marittimo 1.666.666,67 33,40

9221 Celico 1.499.999,99 33,40

9648 Albidona 902.958,00 33,40

9222 Scilla 1.491.767,84 33,00

9333 Fuscaldo 1.478.800,00 33,00

9735 Cosoleto 1.485.382,95 33,00

9586 Sant'Agata del Bianco 1.493.441,43 32,96

9620 Montegiordano 1.500.000,00 32,80

9214 Ardore 1.378.160,00 32,54

9597 San Lorenzo 570.505,30 32,48

9728 Castelsilano 1.385.000,00 32,44

9748 Villapiana 1.500.000,00 32,20

9490 Sellia Marina 1.500.000,00 32,12

8978 Melicuccà 1.500.000,00 32,00

9040 Mendicino 1.499.727,76 32,00

9334 San Vincenzo La Costa 1.499.938,12 32,00

9448 Villa San Giovanni 1.500.000,00 32,00

9621 Magisano 1.500.000,00 32,00

9573 Firmo 1.486.960,00 31,84

8971 Nocara 800.000,00 31,80

9838 Carpanzano 1.500.000,00 31,80

9252 Cropalati 1.170.000,00 31,80

9223 Scalea 910.000,00 31,64

9326 Zumpano 1.500.000,00 31,61

9003 Vaccarizzo Albanese 800.000,00 31,60

9575 Santa Domenica Talao 918.667,30 31,60

9814 Roccabernarda 1.349.216,42 31,44

9850 Guardia Piemontese 1.445.000,00 31,40

9583 Altilia 1.333.751,03 31,36

9452 Acquappesa 1.425.000,00 31,20

9858 Palizzi 1.500.000,00 31,20

9237 Seminara 940.000,00 31,00

9294 Orsomarso 1.499.342,02 31,00

9804 Paterno Calabro 1.500.000,00 31,00

9243 Scido 1.331.879,05 30,98

9263 Ciminà 1.489.209,93 30,96

9025 San Marco Argentano 1.493.760,00 30,80

8974 Torre di Ruggiero 1.500.000,00 30,76

9848 Bagnara Calabra 1.500.000,00 30,60

9020 San Pietro in Amantea 1.428.000,00 30,40

9379 Falconara Albanese 600.000,00 30,40

9260 Acquaro 585.000,00 30,28

9217 Bagaladi 1.500.000,00 30,20

9646 Carfizzi 1.499.223,62 30,20

9029 Brognaturo 1.458.400,00 30,00

9594 Belsito 1.200.000,00 30,00

9825 Montepaone 1.497.440,00 30,00

9254 Rose 507.480,58 29,80

9257 Giffone 1.000.000,00 29,80

9212 Sorbo San Basile 1.500.000,00 29,72

9030 Mesoraca 1.499.996,62 29,60

9121 Marzi 1.421.000,00 29,60

9497 Fabrizia 1.269.295,01 29,60

9185 Albi 1.500.000,00 29,48

9310 Simeri Crichi 1.500.000,00 29,20

9199 Piane Crati 1.500.000,00 29,16

9835 Pianopoli 1.482.095,80 29,16

9152 Gerocarne 1.116.000,00 29,00

9820 Condofuri 1.500.000,00 29,00

9028 Isca Sullo Ionio 1.500.000,00 28,92

9295 Falerna 1.208.121,00 28,88

9580 San Sostene 1.500.000,00 28,80

9775 Martirano 1.500.000,00 28,80

9481 Grimaldi 1.389.374,56 28,60

9682 Motta San Giovanni 1.500.000,00 28,48

8982 Fagnano Castello 1.500.000,00 28,40

9681 Terranova da Sibari 1.500.000,00 28,20

8993 Gimigliano 1.425.000,00 28,04

9672 Spadola 1.473.600,00 28,00

9794 Parenti 1.185.552,00 28,00

9533 Cerisano 1.500.000,00 27,96

9589 Spezzano Albanese 1.500.000,00 27,88

9472 Malvito 1.500.000,00 27,60

9724 Cirò Marina 1.500.000,00 27,52

9675 Cutro 1.500.000,00 27,48

9771 Borgia 1.342.155,00 27,48

9767 Roccaforte del Greco 1.500.000,00 27,40

9796 Cittanova 1.500.000,00 27,32

9140 Stalettì 1.497.340,00 27,20

9251 Figline Vegliaturo 1.500.000,00 27,20

9581 Castiglione Cosentino 701.180,00 27,20

9206 San Nicola dell'Alto 1.500.000,00 27,20

9819 Martone 1.499.237,00 27,20

9746 Terranova Sappo Minulio 400.000,00 27,16

8996 Lungro 1.500.000,00 27,00

9259 Luzzi 1.385.000,00 26,80

9258 Marcellinara 1.500.000,00 26,60

8981 San Basile 1.499.984,39 26,40

9211 San Fili 1.339.770,78 26,40

9528 Sinopoli 1.500.000,00 26,27

9032 Grisolia 1.500.000,00 26,20

9289 Rocca di Neto 1.460.000,00 26,16

9515 Cellara 1.241.120,00 26,16

9803 Amantea 1.500.000,00 26,12

9698 Botricello 1.446.250,35 26,05

8995 Antonimina 1.425.000,00 26,04

9569 Cervicati 1.264.403,53 26,00

9722 Settingiano 1.500.000,00 25,84

9473 Soveria Mannelli 1.425.000,00 25,64

9329 Montalto Uffugo 1.365.000,00 25,60

9665 Petilia Policastro 1.494.500,00 25,60

9164 Calanna 1.402.520,77 25,40

9548 Casignana 1.500.000,00 25,36

9768 Caraffa del Bianco 1.500.000,00 25,28

9288 Petrizzi 1.485.515,25 25,20

9307 Filadelfia 1.666.666,67 25,20

9142 Zambrone 955.712,00 25,16

8988 Satriano 1.398.000,00 25,00

9647 San Pietro in Guarano 732.450,00 25,00

9713 Mormanno 1.499.925,44 25,00

9198 Umbriatico 1.500.000,00 24,96

9637 Roggiano Gravina 1.355.000,00 24,80

9793 Lago 1.500.000,00 24,71

9454 Cortale 1.425.000,00 24,64

8980 San Martino di Finita 1.500.000,00 24,52

9641 Taurianova 1.000.000,00 24,32

9811 Argusto 990.000,00 24,24

8992 Simbario 1.028.552,20 24,00

9689 Cleto 1.500.000,00 24,00

9636 Nocera Terinese 1.351.853,70 23,80

9008 Campo Calabro 1.500.000,00 23,76

9608 Palermiti 1.481.000,00 23,52

8991 Santa Caterina Albanese 1.500.000,00 23,40

9011 Aprigliano 1.500.000,00 23,40

9220 Sersale 1.500.000,00 23,20

9716 Zungri 1.500.000,00 23,20

9766 Rota Greca 798.730,40 23,08

9275 Serrata 1.404.143,00 23,04

9041 Pizzo 1.491.267,26 23,00

9826 Serra d'Aiello 600.000,00 23,00

9036 Decollatura 1.425.000,00 22,84

9836 Maropati 1.500.000,00 22,82

9802 Agnana Calabra 1.500.000,00 22,80

9759 Malito 1.253.628,92 22,72

9655 Soriano 1.390.167,06 22,60

9179 Cerenzia 1.484.329,11 22,44

9330 Ionadi 1.405.200,00 22,40

9579 Santo Stefano in Aspromonte 1.435.873,20 22,40

9337 Rogliano 1.487.812,68 22,36

9058 Gasperina 1.500.000,00 22,20

9070 San Luca 1.005.000,00 22,00

9207 Vallelonga 1.500.000,00 22,00

9495 Martirano Lombardo 688.187,59 22,00

9807 San Lorenzo del Vallo 1.500.000,00 22,00

9242 Centrache 1.499.956,22 21,92

9018 Santa Cristina d'Aspromonte 743.156,00 21,80

9699 Scandale 1.500.000,00 21,64

9264 San Donato di Ninea 1.386.113,20 21,64

9024 Caloveto 1.200.000,00 21,60

8964 Andali 1.500.000,00 21,60

8975 Pedivigliano 761.000,00 21,52

9601 Torano Castello 1.497.837,53 21,40

9469 Scala Coeli 1.300.000,00 21,20

9661 San Vito Sullo Ionio 960.000,00 21,12

9034 Calopezzati 1.500.000,00 21,00

9626 Siderno 1.376.897,22 21,00

9645 Melito di Porto Salvo 1.500.000,00 21,00

9544 Belvedere di Spinello 1.500.000,00 20,96

9277 Rizziconi 2.200.000,00 20,72

9623 San Mango d'Aquino 998.000,00 20,64

9604 Sant'Onofrio 1.300.000,00 20,60

9831 Brancaleone 1.500.000,00 20,60

9346 Melicucco 1.500.000,00 20,52

8965 Petronà 1.500.000,00 20,40

9566 Olivadi 1.496.338,14 20,32

9468 Sant'Agata d' Esaro 1.500.000,00 20,20

9806 Campana 1.119.550,00 20,20

9617 Montebello Jonico 1.359.925,02 20,00

9669 Drapia 870.959,53 20,00

9348 Cessaniti 1.492.698,40 19,96

9781 Santo Stefano di Rogliano 1.500.000,00 19,80

9078 Terravecchia 1.301.084,00 19,76

9801 Castroregio/Farneta 1.500.000,00 19,60

9331 San Benedetto Ullano 1.500.000,00 19,40

9529 San Floro 1.500.000,00 19,40

9702 San Roberto 1.499.326,55 19,40

9797 Longobardi 1.500.000,00 19,33

9023 Cerva 1.500.000,00 19,20

9596 San Nicola Arcella 1.310.000,00 19,08

9499 Colosimi 1.109.797,14 19,00

9202 Belcastro 1.500.000,00 19,00

9616 Sant'Andrea Apostolo dello Jonio 1.500.000,00 18,96

9476 Cenadi 1.475.920,20 18,72

9480 Rovito 1.496.621,13 18,56

9031 Dinami 1.500.000,00 18,40

8997 Camini 1.500.000,00 18,00

9181 San Procopio 1.500.000,00 18,00

9347 Marano Principato 500.000,00 18,00

9764 Bianco 1.500.000,00 18,00

9730 Soverato 1.500.000,00 17,64

8955 Bianchi 1.408.112,40 17,60

9465 Maiera' 1.500.000,00 17,40

8986 Dipignano 1.500.000,00 17,20

9309 Riace 1.500.000,00 17,20

9747 Fossato Serralta 1.642.230,66 17,00

9297 San Gregorio d'Ippona 851.930,00 16,80

9271 Nicotera 1.430.000,00 16,40

9466 Mottafollone 1.500.000,00 16,20

9783 Santa Sofia d'Epiro 1.407.391,68 16,20

9828 Carolei 1.497.332,88 16,20

9779 Curinga 1.500.000,00 16,00

9855 Pietrapaola 1.178.440,00 16,00

9750 Candidoni 784.660,00 15,60

9502 Plati' 1.500.000,00 15,40

9341 Joppolo 975.626,85 15,20

9279 Feroleto Antico 591.035,78 14,60

9799 Crosia 1.497.080,00 14,20

9570 Lattarico 1.500.000,00 14,00

9780 Domanico 1.460.392,80 14,00

9238 Laganadi 1.470.147,00 13,80

9218 San Mauro Marchesato 412.972,93 13,60

9056 Spilinga 993.580,02 12,80

9013 Marano Marchesato 1.208.227,60 12,60

9762 San Costantino Calabro 658.365,52 12,60

9706 Mongrassano 643.415,87 12,00

9708 Parghelia 1.200.000,00 12,00

9734 Motta Santa Lucia 719.417,00 11,60

9543 Rombiolo 555.000,00 11,56

9282 Limbadi 883.000,00 11,48

9475 Marina di Gioiosa Ionica 1.500.000,00 11,16

9017 Stefanaconi 1.268.185,41 10,00

9688 Francica 1.080.166,65 9,80

9037 Vazzano 1.300.000,00 9,60

8963 San Pietro di Carida' 1.500.000,00 7,00