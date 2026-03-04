Metrocity, Conia: ‘Verso il calendario unico metropolitano degli spettacoli ed eventi 2026’

Con il bando rivolto ai 97 Comuni metropolitani, da oggi pubblicato ufficialmente, la Città Metropolitana si appresta a concludere le procedure per poter definire il calendario degli eventi di spettacolo che si terranno nel corso dell’anno 2026. Dopo aver chiuso il bando dedicato ai promoter che consentirà la creazione di un elenco di eventi artistici da diffondere nel territorio, è stato pubblicato il bando rivolto ai Comuni al fine di acquisire la disponibilità ad ospitare a uno o più eventi, mettendo a disposizione la location in cui effettuarli.

“Stiamo procedendo speditamente con tutti i procedimenti al fine di concludere in tempi brevissimi e realizzare al più presto un calendario di eventi annuale unico a livello metropolitano”.

Così il consigliere metropolitano delegato alla cultura Michele Conia che aggiunge:

“Siamo certi che i Comuni risponderanno numerosi al nostro avviso e presto saremo in grado di promuovere il calendario metropolitano degli eventi di spettacolo con largo anticipo, anche perché essi, se pubblicizzati per tempo, possano divenire un attrattore territoriale e contribuire all’aumento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione, oltre che essere efficace strumento di promozione della cultura e di miglioramento di qualità della vita della comunità locale”.

Il coinvolgimento dei comuni e le tipologie di spettacolo

“D’intesa con il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, abbiamo ritenuto che sia fondamentale il coinvolgimento della comunità locale all’interno di un’unica programmazione culturale metropolitana con la massima diffusione delle attività in ogni meraviglioso angolo del nostro territorio”.

Sono tante le tipologie di spettacolo previste nell’elenco degli eventi della Città Metropolitana di cui sono già state acquisite le proposte artistiche, dalla musica pop, rock o leggera, alla folk e tradizionale. Ma non mancherà per i Comuni la possibilità di scegliere canto gospel, o spettacoli di jazz e blues o ancora spettacoli teatrali, dalle commedie, alle tragedie, a spettacoli comici e di cabaret. Le istanze da parte dei Comuni in risposta all’Avviso pubblicato all’albo on line e sul sito web dell’Ente metropolitano, dovranno essere presentate entro il 19 marzo 2026.