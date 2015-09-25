Bando concorso dottorato di ricerca all’Università Mediterranea

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria bandisce il concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato con sede amministrativa presso l’Ateneo. I posti messi a concorso sono n°40, di cui 31 con borsa di studio.

I dottorati attivi sono : “Architettura e Territorio”, “Urban Regeneration and Economic Development”, “Ingegneria Civile, Ambientale e della Sicurezza”, “Ingegneria dell’Informazione” e “Diritto ed Economia”.

Il termine per l’iscrizione on-line è fissato alle ore 12,00 (ora italiana) del giorno 19 ottobre 2015

Il bando è pubblicato all’indirizzo: http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/15023/bando-di-concorso-ammissione-31-ciclo-corsi-di-dottorato-di-ricerca