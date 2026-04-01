Scuola, Micheli: ‘Bando da 6 milioni di euro per rafforzare le competenze linguistiche’

Un avviso per potenziare inglese, francese, spagnolo e tedesco. Le possibilità per scuole e studenti

“Rafforzare e migliorare le competenze linguistiche dei giovani studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti superiori, dando loro la possibilità di svolgere un’esperienza formativa all’estero, con l’obiettivo di potenziare le conoscenze di inglese, francese, spagnolo e tedesco, e conseguire, contestualmente, una certificazione riconosciuta secondo il quadro europeo”.

Così l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli, ha illustrato, questa mattina, nella sala oro della Cittadella regionale, le finalità dell’avviso pubblico per il “Potenziamento delle competenze linguistiche”.

All’incontro con la stampa sono intervenute anche la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Loredana Giannicola, e, per la Regione Calabria, la dirigente dell’unità operativa autonoma Istruzione e sviluppo dei talenti, Maria Francesca Gatto, e la dirigente del settore Sistema educativo integrato e diritto allo studio, Anna Perani.

Micheli: 6 milioni per esperienze all’estero e certificazioni

“Per questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore Micheli – abbiamo stanziato 6 milioni di euro. L’obiettivo – ha proseguito- è coerente con la visione che il presidente Occhiuto porta avanti: essere al fianco dei giovani, offrendo loro opportunità concrete di formazione e crescita, e creare le condizioni affinché possano scegliere di costruirsi il futuro nella propria terra di origine. Ringrazio per questo– ha evidenziato l’assessore Micheli – le dirigenti Gatto e Perani e tutto il dipartimento per il lavoro concretizzato con questa prima edizione del bando che punta non solo al rafforzamento linguistico, ma anche allo sviluppo di una maggiore apertura interculturale e autonomia personale dei nostri studenti, sostenendo, allo stesso tempo, concretamente le famiglie per la copertura dei costi di questi percorsi all’estero, che sappiamo essere spesso rilevanti”.

Gli aspetti tecnici e procedurali dell’avviso pubblico da 6 milioni di euro, proiettati a 12 milioni nel biennio, inseriti nel Programma regionale Calabria 21-27, sono stati presentati dalle dirigenti Maria Francesca Gatto e Anna Perani, che hanno sottolineato l’obiettivo strategico di migliorare la qualità e il livello di formazione degli studenti calabresi, attraverso il potenziamento delle competenze di base e linguistiche, guardando, nel suo complesso, alla promozione della cultura, all’innovazione tecnologica e all’inclusività.

Giannicola: “Intervento contro la povertà educativa”.

“È un investimento significativo sulla crescita delle competenze linguistiche e dei nostri ragazzi- ha spiegato la direttrice Giannicola – ma non solo, perché questo è un intervento che interviene anche su tutta la povertà educativa. Significa offrire ai nostri studenti – ha rimarcato Giannicola – quelle opportunità culturali importanti che contribuiscono poi alla crescita e all’innalzamento dei livelli di apprendimento. Noi abbiamo un tasso importante di povertà educativa, un livello che incide anche poi sui risultati finali. Questa azione politica – ha concluso – è importante perché va nella direzione di far invertire il passo allo sviluppo della nostra regione: quando parliamo di povertà educativa, parliamo, infatti, di un processo multidimensionale in cui si intrecciano variabili differenziate”.

I destinatari dell’avviso sono le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado statali, con circa 2000 beneficiari previsti. Ogni progetto può coinvolgere gruppi di 20 studenti e ha una durata di 2 o 3 settimane all’estero.

Soggiorni studio, Paesi coinvolti e copertura totale dei costi

Il progetto prevede soggiorni studio “tutto compreso” di 2-3 settimane in Inghilterra, Irlanda, Francia, Spagna, Germania, Malta; è prevista una formazione madrelingua preliminare con un “Focus Paese” che prepara gli studenti agli aspetti linguistici, culturali, organizzativi e di convivenza interculturale, prima della partenza. Il contributo massimo varia tra circa 89.000 e 132.000 euro, a seconda della durata del soggiorno.

Le scuole partecipano attraverso la presentazione di un’unica proposta progettuale, che sarà valutata sulla base della qualità, dell’efficacia e dell’impatto formativo. Il finanziamento copre integralmente i costi dei percorsi, inclusi viaggio, formazione, vitto, alloggio e certificazione finale.

Saranno previsti, inoltre, webinar per i docenti e gli istituti scolastici a supporto della redazione del progetto.

Domande online dal 9 aprile 2026 e link utili

La domanda va presentata esclusivamente online, tramite la piattaforma regionale dedicata (https://istruzione.regione.calabria.it/bandi), a partire dalle ore 9.00 del 9 aprile 2026.

Il bando, in pre-informazione, è consultabile al seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/potenziamento-competenze-linguistiche/