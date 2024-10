Bari-Reggina: come vedere la partita più attesa

Doppia possibilità per la visione dell'incontro

Manca ormai pochissimo alla super sfida di serie C. Bari e Reggina saranno accompagnate dal grande calore dei loro tifosi, circa 13.000 i padroni di casa, quasi 500 quelli amaranto nonostante si giochi di lunedi.

In ogni caso la partita la si potrà vedere comodamente da casa, ecco come: ovviamente attraverso la consueta piattaforma di Eleven Sports con pc, smartphone, tablet e smart tv.

Vista l’importanza dell’incontro la Lega Pro ha deciso per il posticipo che, come sempre, verrà trasmesso in diretta su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre.

