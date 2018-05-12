Il pivot della Viola Lorenzo Benvenuti è tra i dieci convocati per il Progetto Lunghi della Nazionale, a San Vendemiano dal 14 al 16 maggio

Sotto la supervisione del Direttore Tecnico Boscia Tanjevic, continua il progetto coordinato da Gregor Fucka, uno dei migliori giocatori che abbiano mai vestito la canotta Azzurra, allenerà per tre giorni alcuni tra i lunghi più promettenti dei nostri campionati per cercare di dar loro una preparazione specifica nei ruoli di 3, 4 e 5. Tra i convocati c’è il lungo della Viola Lorenzo Benvenuti che farà ancora parte della lista azzurra dopo aver disputato una super stagione con la maglia della Viola.

II Settore Squadre Nazionali maschili, in occasione del “Progetto Lunghi” che si svolgerà a San Vendemiano dal 14 al 16 maggio 2018, convoca i seguenti giocatori:

Lorenzo Benvenuti (’95, 2.07, Metextra Reggio Calabria)

Matteo Berti (’98, 2.11, Segafredo Bologna)

Francesco Candussi (’94, 2.11, Dinamica Generale Mantova)

Michele D’Ambrosio Angelillo (’98, 2.09, Lissone Interni Bernareggio)

Andrea Donda (’99, 2.10, Betaland Capo D’Orlando)

Andrea Mezzanotte (’98, 2.07, Remer Treviglio)

Alessandro Morgillo (’99, 2.07, Bramante Basket)

Alessandro Simioni (’98, 2.04, A. Costa Imola)

Edoardo Tiberti (’97, 2.05, Nts Informatica Rimini)

Giovanni Vildera (’95, 2.05, Soundreef Siena)

Giocatori a disposizione

Eugenio Beretta (’96, 2.08, Luiss Roma)

Daniele Costanzelli (’97, 2.07, Dinamica Generale Mantova)

Guglielmo Caruso (’99, 2.05, Cuore Basket Napoli)

Andrea Spera (’96, 2.07, La Buca Del Gatto Cecina)

Lo Staff

Direttore Generale Tecnico: Bogdan Tanjevic

Allenatore: Gregor Fucka

Assistente: Alessandro Guidi

Assistente: Paolo Conti

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Addetto ai Video: Raffaele Imbrogno

Medico: Roberto Ciardo

Massofisioterapista: Valerio Serafin

Coordinatore Esecutivo: Massimo Valle

Funzionario Fip: Barbara Zelinotti