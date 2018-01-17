Si è giocata l’amichevole a porte aperte tra MetExtra Viola e Barbecue Vis Reggio Calabria al “PalaMazzetto” del rione Modena. L’intensità di gioco, la qualità dei giocatori hanno fatto si, fosse tutt’altro che un semplice allenamento. La Vis, affronterà a breve Lamezia, praticamente la partita più importante del campionato di serie C della Calabria. La Viola sarà impegnata nell’importante match in quel di Roma contro la Virtus.

L’andamento della partita

Il match si apre con un capitombolo di Pacher, nulla di grave per lui, solo un po’ di spavento per un colpo al collo. I due coach, Polimeni e Calvani provano schemi su schemi, fanno ruotare i propri giocatori, da evidenziare la dinamicità di entrambe le squadre. Il primo quarto si chiude con il punteggio di 26 a 12 per i neroarancio che dimostrano alla lunga più tenuta.

Nel secondo periodo, la Vis dà del filo da torcere ai padroni di casa, creando molto e riuscendo a superare la difesa avversaria, realizzando non pochi canestri per chiudere con un parziale di 22 a 15 per la Viola.

La Viola accelera nella ripresa

Negli ultimi due quarti la Viola mette il turbo, con rotazioni importanti, ottime la prova Agbogan, supportato da un Rossato in splendida forma. Inoltre, sembra che Carnovali sia un giocatore di proprietà neroarancio da molti anni per come è riuscito ad inserirsi negli schemi reggini.

Nonostante l’assenza di Chris Roberts, impegnato nel recupero dal recente infortunio (sta recuperando bene ed in fretta, ndr.) e lo stop immediato di Pacher (nulla di grave per lui, ndr) la Viola dimostra di essere in piena forma campionato. Da segnalare comunque la buona prova della Vis che merita sicuramente la posizione di vetta nel campionato che sta disputando. Dunque un pomeriggio di sorrisi, tanti canestri che speriamo si rilevino di buon auspicio per il prosieguo dei rispettivi campionati di entrambe le compagini reggine.

Parziali del match MetExtra Viola Reggio Calabria – Barbecue Vis Reggio Calabria: 26-12; 22-15; 31-17; 29-10 (108 – 54)