Basket – Campionati giovanili, fissate le date delle finalissime
Il Consiglio direttivo regionale della Fip definisce sedi e date delle fasi finali: formula con Final Four e sfide di andata e ritorno senza fattore campo
26 Marzo 2018 - 10:03 | di Michele Favano
Si giocherà tra Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria
Il Consiglio Direttivo Regionale della Fip Calabria, nella riunione del 16 marzo 2018, ha definito le date e gli Uffici Gare competenti delle Fasi Finali Regionali dei campionati giovanili maschili.
Rispetto alle precedenti edizioni, cambiano le formule con le “Final Four” e le finalissime che si giocheranno in location prestabilite e senza i favori del campo attraverso sfide di andata e ritorno.
Nei campionati maschili le finali si svolgeranno tra Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.
Catanzaro ospiterà le fasi finali dei campionati Under 18 ed Under 14.
A Cosenza,invece, si disputerà la fase finale Under 16.
A Reggio Calabria, infine, si giocheranno le fasi finali dei campionati Under 15 ed Under 13.
Aspettando l’evolversi dei campionati provinciali, raggruppamenti ricchi di passione e giocate, solo quattro squadre per categoria accederanno all’ambita formula delle Final Four.
Ecco il riepilogo delle date.
UNDER 18 MASCHILE
Ufficio gare di Catanzaro
Semifinali: 25 maggio 2018
Finale: 27 maggio 2018
UNDER 16 MASCHILE
Ufficio gare di Cosenza
Semifinali: 20 aprile 2018
Finale: 22 aprile 2018
UNDER 15 MASCHILE
Ufficio gare di Reggio Calabria
Semifinali: 9 aprile 2018
Finale: 11 aprile 2018
UNDER 14 MASCHILE
Ufficio gare di Catanzaro
Semifinali: 1 giugno 2018
Finale: 3 giugno 2018
UNDER 13 MASCHILE
Ufficio gare di Reggio Calabria
Semifinali: 8 giugno 2018
Finale: 10 giugno 2018
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