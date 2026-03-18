Basket, al via il Campionato Csi ‘Sport&Go’: la carica dei piccoli cestisti invade il Palacolor di Pellaro

Il futuro della pallacanestro reggina scende in campo per una giornata che si preannuncia ricca di emozioni e spirito sportivo. Domenica 22 Marzo, a partire dalle ore 9:00, i riflettori del PalacolorCsi di Pellaro si accenderanno ufficialmente per il debutto della Fase Provinciale del Campionato Nazionale Giovanile “Sport&Go”, l’atteso appuntamento promosso dal Centro Sportivo Italiano. L’evento vedrà come assoluti protagonisti i giovanissimi atleti appartenenti alle categorie Under 10 e Under 12. Non si tratterà di una semplice competizione agonistica, ma di una vera e propria festa dello sport concepita per valorizzare la crescita personale accanto a quella tecnica. Il modello “Sport&Go” punta infatti a far vivere ai bambini l’esperienza della squadra e del confronto in modo educativo, mettendo al centro il divertimento e il rispetto reciproco. L’obiettivo che il CSI si prefigge con la proposta educativa e formativa Sport&Go! è proprio quella di esaltare il vero desiderio di ogni ragazzo che è quello di poter “giocare” con i propri amici e in questa esperienza sviluppare tutti quei talenti che serviranno anche nello sport ma soprattutto nella vita.

In campo, in questa prima tappa, Basket Pellaro, Reghion Basket Popolare, Tiger Gioia Tauro, Bagnara Basket, Basket Sorriso,Villa San Giovanni.

La mattinata di domenica sarà densa di partite e di momenti di condivisione, segnando uno straordinario percorso che porterà le squadre migliori verso le Finali Nazionali CSI 2026!