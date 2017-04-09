Basket in Carrozzina, la ‘One Power’ si aggiudica gara-1 play off
La One Power Reggio Calabria si aggiudica gara-1 dei play off a Lecce: ritorno al PalaCalafiore il 22 aprile per un posto alle Final Four
09 Aprile 2017 - 10:50 | di Vincenzo Comi
La “One Power” Reggio Calabria Basket in Carrozzina si aggiudica gara-1 dei play off contro Lecce. La formazione guidata da coach Cugliandro sfodera una prestazione di alto livello con Dima e Farouk superlativi in fase difensiva.
Il solito “marziano” Pellegrini autore di 25 punti guida l’attacco reggino in compagnia del capitano Ilaria D’Anna impeccabile al tiro con ben 19 punti.
La gara di ritorno si giocherà al “PalaCalafiore” il 22 aprile alle ore 11. L‘eventuale passaggio del turno permetterà alla “One Power” del presidente De Felice, di approdare alle “Final Four” che si svolgeranno a San Giovanni Valdarno.
LECCE: De Nuccio 2, Longo 2, Stella 12, Ralò 8, Bottazzo 2, Spedicato 12, Guarascio 4
ONE POWER: Rossetti 17, Faraouk 4, Dima 5, Cherubini 14, Comandè 0, Pellegrini 25, Megalizzi 0, Polimeni 0, Dell’Osso 0, Petruzza 0, D’Anna 19,
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