Basket in carrozzina, la ‘One Power’ supera Taranto
Dodici vittorie in dodici gare per la squadra di coach Cugliandro, che ora affronta Lecce nei play off: le date
02 Aprile 2017 - 17:57 | di Pasquale Romano
A Taranto la squadra di coach Cugliandro si impone 64- 21, 28 punti per Pellegrini
“En plein” per la “One Power” Reggio Calabria Basket in Carrozzina che battendo a domicilio Taranto conquista la dodicesima vittoria in altrettante gare. Tutto facile per il team allenato da coach Cugliandro che fa un sol boccone dei pugliesi.
Mvp di giornata della One Power Pellegrini autore di 28 punti. Terminata la “regular season” a punteggio pieno, i reggini adesso disputeranno i play off. Prossima avversaria il Lecce, doppia sfida di andata e ritorno: 8 aprile in terra pugliese, 22 aprile al “PalaCalafiore”.
ONE POWER: Rossetti 21, Faraouk 0, Dima 9, Cherubini 6, Comandè 0, Pellegrini 28, Megalizzi 0, Polimeni 0, Dell’Osso 0, Petruzza 0, D’Anna 0,
TARANTO: Frisenda 0, Todaro 4, Labellarte 0, Latagliata 0, Eletto 2, Gallipoli 0, Sansolino 4, Ciaglia 5, Salvatore 4, D’Ambra 0
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