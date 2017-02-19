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Basket in carrozzina, la ‘One Power’ suona la settima sinfonia

La squadra di coach Cugliandro in campo al PalaLumaka contro la H Bari: protagonisti della gara e punti segnati da ciascun giocatore

19 Febbraio 2017 - 09:22 | di Redazione

La squadra One Power Reggio Calabria Bic di basket in carrozzina

Al “PalaLumaka” la squadra di coach Cugliandro si impone 70-29, 20 punti per Rossetti
Settima sinfonia per la “One Power” Reggio Calabria Bic che supera agevolmente la H Bari.

La “solita” grande prestazione della squadra allenata da coach Cugliandro che ha fatto ruotare tutti gli uomini a disposizione.

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Ottima prestazione di capitan D’Anna che festeggia il compleanno realizzando ben dodici punti. Mvp di giornata il solito Rossetti autore di venti punti.

Bene anche Cherubini e Pellegrini autori rispettivamente di dodici e diciotto punti. E. Fasano miglior realizzatore dei siciliani con nove punti.

ONE POWER: Rossetti 20, Faraouk 3, Dima 3, Cherubini 12, Comandè 2, Pellegrini 18, Megalizzi 0, Polimeni 0, Dell’Osso 0, Petruzza 0, D’Anna 12
H BARI: Romito 3, E. Fasano 9, P. Fasano 2, Mesecorto 0, Micunco 8, Vitale 0, Caputo 7, Lomagistro 0, Porreca 0

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